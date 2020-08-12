В годовщину гибели "Курска" в Заполярье приехала вдова офицера

Татьяна Гелетина, вдова служившего на атомном подводном ракетоносном крейсере "Курск" капитан-лейтенанта Бориса Гелетина, в годовщину гибели крейсера приехала в Заполярье почтить память мужа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Североморска.

На кладбище в жилрайоне Росляково города Мурманска, где похоронен Борис Гелетин, прошла траурная церемония в память о погибшем экипаже "Курска". Каждый год 12 августа ровно в 11 часов 28 минут, когда в Баренцевом море произошла трагедия, у могилы офицера собираются североморцы.

В этот раз у кладбищенского памятника встретились председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев и зампредседателя Игорь Козинский, руководитель местного отделения общественной организации ветеранов "Боевое братство" Вячеслав Годунов и североморской организации профсоюза гражданского персонала ВС РФ Сергей Кошкарев. Почтить память моряков пришла Наталья Баранцева - директор 9-й школы города, в которой учился Борис Гелетин. Вместе с ними была и Татьяна.

Страшным летом 2000-го ей пришлось пережить два удара. Вначале от рака умер 4-летний Денис, сын четы Гелетиных. Отец мальчика не должен был идти в море - командир "Курска" Геннадий Лячин отправил его в отпуск. Но Борис не смог оставаться дома и пошел вместе со своим экипажем в поход, который стал для 118 моряков последним. Теперь отец и сын похоронены рядом.

- Я люблю и помню, - говорит Татьяна Гелетина. - Уже 20 лет прошло, как я живу без них, но они все равно моя семья, как бы то ни было. Они в моей памяти.