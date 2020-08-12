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В Прионежском и Пряжинском районах Карелии прошли съемки художественного короткометражного фильма по мотивам рассказа Константина Паустовского "Колотый сахар". Рабочее название картины - "Старая песня".

Сценарий воплощала в жизнь команда из Москвы и Санкт-Петербурга с технической поддержкой республиканского Союза кинематографистов. Некоторые роли сыграли обычные жители Карелии.

Фото: Пресс-служба телеканала "Россия 1"
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В рассказе Паустовского действие происходит именно в Карелии 1937 года. Поэтому режиссер Елена Чач, оператор Александр Кизюн и художник Александра Мартиросова еще год назад выбрали в качестве локаций для съемок деревни Ялгубу и Лахту. Здесь есть чудесные деревянные дома, построенные в традиционном северном стиле, с аутентичными предметами быта и особой атмосферой первой половины прошлого века.

- Нам повезло и с погодой. Первые два дня натурных съемок была плотная облачность - все соответствовало атмосфере рассказа Паустовского. А члены съемочной группы, приехавшие в Карелию впервые, были поражены красотой закатов и рассветов на озерах, - рассказывает Елена Чач.

Главные роли исполнили московские актеры Юрий Лопарев и Богдан Кибалюк. С ними работали артисты местных театров Александр Куйкка, Галина Козулина и Ольга Саханова, а также простые петрозаводчане, прошедшие кастинг. В фильме будет звучать вокал студентки Российской академии музыки имени Гнесиных Арины Кузнецовой. Она родилась и выросла в Карелии, поэтому народные песни знакомы ей с детства.

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