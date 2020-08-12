В Петербурге мужчину без ступней оставили на улице у больницы

Прокуратура Петербурга начала проверку обстоятельств, при которых бездомный мужчина с ампутированными ступнями оказался брошен у больницы №14 на улице Косинова.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, в ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку исполнения уполномоченными лицами законодательства о здравоохранении.

О пожилом мужчине, который лежит под деревом недалеко от входа в медучреждение, в социальных сетях рассказала петербурженка Евгения Чистякова.

Она рассказала, что увидела пожилого мужчину возле больницы, разговорилась с ним, узнала, что ему некуда идти. Да и идти он не может, поскольку у него ампутированы ступни ног.

Петербурженка обратилась на горячие линии комитетов по здравоохранению и социальной политике, оперативную помощь мужчине там оказать не смогли. Горожанка обратилась в городской центр для лиц без определенного места жительства, ей дали ответ, что в центр принимают только тех, кто сам ходит и в учреждении могут лишь помочь восстановить документы.

Мужчину согласились принять в организации "Ночлежка", но только до утра, потом тот должен уйти.

В отчаянии девушка сообщила о случившемся в социальных сетях. Сейчас прокуратура Петербурга разбирается, проходил ли мужчина лечение в больнице и куда его должны были выписать, если дома у него нет.