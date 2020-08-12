Санкт-Петербург продолжает оставаться городом, в котором внедряются инновации в сфере оказания паллиативной помощи. Именно здесь был открыт первый в России хоспис для взрослых, а затем - первый в стране детский хоспис. К концу 2021 года примет пациентов хоспис для молодых людей старше 18 лет.

Новое медико-социальное учреждение будет помогать юношам и девушкам в возрасте от 18 до 25 лет, страдающим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, в том числе - онкологическими.

- Сотрудники санкт-петербургского детского хосписа более 17 лет работали над формированием системы паллиативной медицинской помощи. И теперь начинаем реализацию нового проекта - создаем первый в России хоспис для "молодых взрослых", - подчеркнул протоиерей Александр Ткаченко, основатель детского хосписа.

Необходимость открытия паллиативного учреждения для столь узкой возрастной группы была продиктована самой жизнью. Пациентам детского хосписа по достижении совершеннолетия нужно было переводиться в аналогичное учреждение для взрослых.

- Но ведь пациенты еще во многом остаются детьми. Они не готовы оказаться в хосписе для взрослых, да и его сотрудники не готовы работать именно с этой категорией больных, - пояснил Александр Ткаченко. Юные нуждаются в дополнительной поддержке и внимании.

В новом учреждении не только будут оказывать медицинскую, социальную, психологическую и духовную поддержку, но и создадут условия для обучения, помогут найти занятия по душе.

По предварительным планам хоспис будет рассчитан на 15 палат. Разместится он в здании бывшего санатория "Малютка" в Пушкине (администрация Санкт-Петербурга передала здание под нужды нового паллиативного учреждения). Но строиться хоспис будет за счет пожертвований. Благотворительный фонд "Детский хоспис" инвестирует в проект около 400 миллионов рублей.

Бывший детский санаторий расположен в красивом месте, окружен садом, в котором еще сохранились старые липы и лиственницы. Прилегающую территорию, столь подходящую для прогулок и проведения различных мероприятий, будут использовать в процессе реабилитации молодых пациентов.

Отметим, что детские хосписы мало похожи на классическую больницу. В них все настроено на позитив: яркие стены, красивая отделка, игровые комнаты. Есть бассейны. Помощь в таких хосписах получают не только подопечные, но и их родные, которые также нуждаются в поддержке.

Благодаря инициативе благотворительного фонда, поддержке государства и неравнодушию людей в России уже работает система паллиативной помощи для детей - несколько стационаров в Петербурге и Московской области, центр социальной помощи, сеть мобильных служб в регионах. Это также школа волонтерства, тренинги для родителей и курсы подготовки специалистов. По сути, построенная с нуля система детской паллиативной медицинской помощи. Теперь она охватит и тех пациентов, кому от 18 до 25 лет. И нужно помнить: хоспис - дом жизни, но не смерти. В нем помогают жить, и жить достойно и интересно.