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12.08.2020 18:21
Рубрика: Общество

В Петербурге почтили память экипажа подводного крейсера "Курск"

Текст: Вера Черенева
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

На Серафимовском кладбище Петербурга почтили память моряков, погибших на атомном подводном ракетном крейсере "Курск". Трагедия произошла 20 лет назад в Баренцевом море.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников "Курска"

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, на сегодняшний день в Петербурге проживают семьи 26 моряков, погибших на субмарине. Недавно матери капитан-лейтенанта Сергея Кокурина и старшего лейтенанта Александра Бражкина написали о произошедшей трагедии книгу "Курск - 20 лет трагедии". По решению городских властей, в ближайшее время будет напечатан дополнительный тираж издания, книги направят в школы и библиотеки.

На Серафимовском кладбище похоронены 32 моряка с "Курска". Всего на подводной лодке было 118 человек. Не выжил никто.

В память о трагедии в 2003 году на Серафимовском кладбище был открыт мемориал, он представляет собой черный гранитный куб с бронзовым буревестником.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Годовщина гибели "Курска"

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