В Петербурге полицейские застрелили водителя после проверки машины

В Петербурге сотрудники полиции застрелили водителя, который провозил в легковом автомобиле оружие и пакеты с неизвестным веществом. По предварительному заключению, табельное оружие было применено правомерно, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранним утром возле дома №66 по улице Боровой полицейские, патрулировавшие этот район, остановили автомобиль ВАЗ 2109. Водителя попросили предъявить документы и показать содержимое автомобиля.

Заглянув в моторный отсек, полицейские увидели пакет с неизвестным содержимым. Сотрудники полиции стали интересоваться у водителя содержимым пакета, в ответ мужчина ударил одного из патрульных и попытался сбежать. Сотрудники полиции быстро догнали водителя, но тот не был намерен сдаваться и попытался отобрать у одного из патрульных пистолет.

Тогда полицейские применили табельное оружие. Нападавший был ранен, к нему вызвали "скорую", но прибывшие на место врачи не смогли спасти мужчину.

Личность погибшего водителя уже установлена. Известно, что он ранее имел конфликты с законом, в частности, был судим за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем. Также в автомобиле были обнаружен обрез охотничьего ружья и патроны.

Сейчас боеприпасы и пакет отправлены на экспертизу, а в полиции пытаются выяснить, почему водитель оказывал столь рьяное сопротивление полиции и куда он направлялся до того, как его остановили.