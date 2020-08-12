В Петербурге снимают 20-й сезон культового сериала "Тайны следствия" телеканала "Россия", долгожителя, рекордсмена, который пользуется неизменным успехом у зрителей.

Снова на экране наши старые знакомые - Мария Сергеевна Швецова (Анна Ковальчук) и ее коллеги Курочкин (Александр Новиков), Кораблев (Игорь Николаев), Ковин (Вячеслав Захаров), Панов (Андрей Шарков), Квашня (Степан Пивкин).

Как говорят создатели, "в новом сезоне Марию Шевцову и ее коллег по следственному отделу ждут новые испытания на службе и в личной жизни. Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы в жизни главных героев будут держать зрителей в напряжении до самого финала".

Корреспондент "РГ" побывала на съемочной площадке. Из-за ограничений, соблюдений мер безопасности их две, в разных местах, сериал снимают параллельно две команды, два режиссера - Егор Баринов и Егор Абросимов (у него опыт в съемках "Ментовских войн", а в "Тайнах следствия" как-то сыграл опера).

На здании Высшей школы экономики, что на канале Грибоедова, появилась вывеска: "Следственный комитет Российской Федерации". Это поработали художники-постановщики. В самом комитете, как рассказывают, съемок и не было. Народ, заполонивший экскурсионные судна, которые то и дело в эти теплые дни проплывают по воде, с интересом поглядывает: кино снимают!

На площадке актер Игорь Николаев. Снимается в этом сериале так давно, что и не помнит точную дату (с 2001 года, как гласит история). Тогда его герой Кораблев был оперуполномоченным. Далее стал майором, а в прошлом году - подполковником.

В режиссерском кресле - Егор Баринов, актер, снимающий уже четвертый сезон популярных "Тайн".

«Кастинг – просто превосходный!»

Когда "Тайны следствия" начали снимать, вам было около 25 лет. Вы были поклонником этого сериала?

Егор Баринов: Наверное, нет. В те годы я увлекался чем-то другим. Конечно, я видел его, хороший сериал, который приятно посмотреть, когда включил телевизор. Мне нравились героиня, герои, город Санкт-Петербург…

А предлагали сняться в нем?

Егор Баринов: Не предлагали, здесь больше питерские артисты заняты, а я в Москве. Моя бывшая жена в нем снималась. Тогда я и не предполагал, что буду снимать этот сериал. За эти годы я окончил Высшие режиссерские курсы, снял несколько короткометражек, но такой большой проект - это мой первый опыт.

Какие локации выбраны в 20-м сезоне?

Егор Баринов: Набережная канала Грибоедова - люблю эти места, у меня квартира, оставшаяся от бабушки, в этом районе, и часть жизни проходит здесь, а часть в Москве. Мне очень нравится Коломна, "малая Венеция", здесь удобно работать - красивые экстерьеры и при этом почти нет движения. Какие-то сцены снимали на Васильевском острове, где тоже много красивых мест. И в Кронштадте.

В связи с пандемией стало сложнее договориться о съемках в квартирах. И вот наша Маша "переехала" - в дом профессора, ее университетского преподавателя, который отправился на лечение и предложил ей пожить в его загородном доме, чтобы смотреть за собакой и кормить рыбок. Очень красивая, кстати, локация - на Щучьем озере в Комарово.

Новые оперативники будут?

Егор Баринов: В прошлом сезоне появился Алексей Комашко (майор Олег Платонов). Сейчас еще Радмил Хайрутдинов, молодой актер. Все очень органичны, думаю, добавят активности. Еще один интересный актер - Максим Ханжов из Театра имени Ленсовета (где, кстати, работает и Анна Ковальчук) - в роли известного питерского артиста, который снимается в сериале, играет в театре, у него свой клуб.

Как всегда, в расследовании участвует Курочкин (Александр Новиков), у него появились семейные проблемы. Но о событиях на службе и в личной жизни героев рассказать не могу - "тайны следствия".

В этом сезоне повезло с кастингом - просто превосходный, все суперпрофессионалы, не только актеры. Очень хороша молодежь.

«Звездной болезнью никто не страдает»

Ольга Шкинева работает на сериале с восьмого сезона. Начинала с гримера, далее - ассистент художника по гриму, теперь художник по гриму. Говорит, что со всеми актерами прекрасный контакт, звездной болезнью никто не страдает.

- Очень приятно работать с Анной Леонидовной (Ковальчук), правда, у нее уже несколько лет свой гример (они вместе еще в театре работали) - и это правильно. У меня такое ощущение, что Анна Ковальчук с каждым годом становится все моложе и моложе, роль молодит ее. Всегда безупречна. Андрей Шарков (судмедэксперт Панов) вообще не меняется, и Александр Новиков (Курочкин), и Захаров (Ковин). У мужчин грима практически нет, они все "натуральные", только припудриваем их, разве что у кого-то менялись прически, появилась седина. Уже хорошо знаем, кто из актрис какую косметику предпочитает. Заранее, на читке обсуждаем каждую сцену с режиссером: кому нужны тату, блестки на лице, линзы, очки, яркий макияж...

Сложных по гриму персонажей, к сожалению, нет - было бы интересно выполнить такую работу. В прошлом году снимали исторический блок - "Тайны следствия. XIX век", вот там клеили бороды, усы, делали прически в духе времени.

Смотрите дома этот сериал?

Ольга Шкинева: Честно? Нет. Разве что мельком. Каждый день видишь это на работе - несколько кадров, несколько дублей, и уже знаешь, что будет сейчас на экране. Слышала от актеров, что они смотрят - чтобы оценить свою игру, увидеть, как выглядят.

Среди моих друзей есть поклонники сериала. Они часто обращаются ко мне с просьбой взять их на площадку, чтобы сфотографироваться с актерами. Никто не отказывает! И я сама, несмотря на то, что много лет работаю на картине, каждый год прошу Анну Леонидовну сделать совместное фото.

«20 лет - это немного»

Анна Ковальчук начала играть Машу Швецову в 22 года. За эти годы стала мамой двоих детей, народной артисткой России, ведущей актрисой Театра имени Ленсовета. И дочка Злата, которая родилась во время съемок первого сезона прямо на съемочной площадке (роды вошли в фильм), продолжает сниматься в легендарном сериале.

Анна, вы уже полжизни заняты в этом сериале!

Анна Ковальчук: 20 лет, это немного.

Ваша семья смотрит его?

Анна Ковальчук: Конечно. Новый сезон - это большой праздник, когда премьера - все у телевизора.

Вам нравится, как изменился стиль героини по сравнению с первыми сезонами?

Анна Ковальчук: Да. Правда, я по-другому одеваюсь в жизни, не ношу пиджаков, как Марья Сергеевна, у меня всего один есть - черный.

Вы в очень хорошей форме.

Анна Ковальчук: Большое спасибо. Стараюсь. Все не просто так - для этого надо много труда вкладывать.

Занимаетесь спортом?

Анна Ковальчук: Шесть раз в неделю, с тренером, в онлайн- режиме. Научилась еще более правильно питаться. Результаты отличные, я очень довольна.

Чем занимались во время карантина, когда закрылись театры, кинопроекты?

Анна Ковальчук: Занималась английским, музыкой, спортом. Появилось время привести себя в форму. Получила такой позитив от того, что я дома! Смогла переделать много дел, полностью погрузиться в дом. Почувствовала себя женщиной - и мне это нравится. Стала больше времени уделять сыну. А когда выходила из дома, маска, которую теперь надо носить всем, была кстати - никто меня не узнавал.

Ваша дочь Злата снова появится в "Тайнах следствия"?

Анна Ковальчук: Да. У нее, как обычно, немного съемочных дней. Моя экранная дочь возвращается из Англии. Возможно, надолго, и, возможно, в следующем блоке ее роль увеличится. Как и прежде, у нее любовные разочарования… Что прекрасно - все-таки любовная линия должна быть хоть у кого-то.

По-моему, присутствие собственного ребенка на площадке обогащает фильм. Причем Злата все правильно делает в кадре, хорошо. Для нее это работа.

Уже 20 лет Злата регулярно снимается. И на сцену театра имени Ленсовета выходила. Писали, что она хочет стать журналистом, не актрисой.

Анна Ковальчук: Злата учится в университете на юридическом факультете. Она в порядке, не жаждет стать актрисой. Я говорю ей: наслаждайся жизнью, молодостью, лови моменты.

Юбилейные "Тайны следствия" увидим в новом телесезоне. Как всегда - на канале "Россия 1".