Власти Ленинградской области вот уже больше полугода борются с незаконной свалкой рядом с новостройками в Виллози. Предприимчивый арендатор частного участка земли организовал там полигон твердых бытовых отходов и, несмотря на многочисленные запреты надзорных органов, свой бизнес так и не свернул.

На то, что свалка под окнами в буквальном смысле отравляет им жизнь, жители окрестных домов куда только не жаловались. На многочисленных видеозаписях, которые они размещают в соцсетях, видно, что обширная территория занята строительными остатками, полиэтиленовыми пакетами с неизвестным содержимым, другими отходами.

- Мы сдавали этот участок в аренду под сортировку строительного мусора, - рассказал корреспонденту "РГ" представитель собственника Армон Кунемович, - предполагалось, что здесь будут принимать машины с отходами, сортировать по видам и сбывать на мусороперерабатывающие заводы. Но что-то пошло не так. Сначала нам говорили, что нужно накопить объемы для вывоза, а теперь участку требуется рекультивация.

На первых порах люди обратились в местную администрацию.

- Вся эта свалка никак не оборудована, поэтому мы не знаем, что попадает от нее в почву, в воду, - рассказывает жительница одной из новостроек Ольга Богатова. - А ведь у нас тут и речка Дудергофка, и Лиговский канал, и озера неподалеку.

Полгода назад владельца свалки оштрафовали, но ничего не изменилось

Однако в Виллозском городском поселении развели руками: в соответствии с областным законом проведение проверки в рамках муниципального земельного контроля возможно только по истечении трех лет с момента возникновения права на земельный участок. А нынешний собственник приобрел его в 2017 году, поэтому проведение проверки без нарушения порядка "не представляется возможным". Тогда новогореловцы попытались привлечь к решению проблемы администрацию Санкт-Петербурга - но свалка находится на территории Ломоносовского района Ленинградской области. В Смольном сообщили: "Учитывая особую важность поставленного вопроса, мы обратились в адрес управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами для принятия мер по обозначенной ситуации".

Наконец, в декабре прошлого года на Новогорелово обратил вынимание Госэконадзор Ленинградской области. "Поводом для проведения контрольно-надзорного мероприятия послужили обращения от местных жителей, которые из окон квартир близстоящих домов неоднократно фиксировали завоз на территорию отходов крупнотоннажной техникой", - уточнили в администрации региона. Указанные факты подтвердились, в отношении собственника земельного участка и водителя экскаватора, который осуществлял разравнивание грунта, были составлены протоколы об административном правонарушении. "Пресечена работа нелегальной свалки в Новогорелово", - официально заявили чиновники. Однако за полгода ничего не изменилось.

- Мы будем добиваться, чтобы весь накопленный ущерб был ликвидирован, весь мусор вывезен, - заявил в начале июня губернатор региона Александр Дрозденко. - Если это не будет сделано, мы ликвидируем свалку за счет бюджета Ленинградской области и затем выставим собственнику регрессный иск.

Процесс взыскания нанесенного ущерба комитет государственного экологического надзора Ленинградской области запустил 3 августа. Сумма рассчитана на основании объема мусорных масс, а также класса опасности отходов, размещенных на территории участка, и оценивается почти в 180 миллионов рублей. А вот вопрос ликвидации так и не решен. Как сообщила корреспонденту "РГ" помощник заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Ильина Валерия Иванова, на следующей неделе в Новогорелово будет проведена очередная инспекция, которая рассмотрит возможность ликвидации свалки либо силами муниципальных властей, либо силами регионального оператора - с помощью субсидий из областного бюджета.

Прямая речь

Михаил Ильин, заместитель председателя правительства Ленинградской области:

- Несанкционированные свалки - большая проблема. Особенно когда речь идет о частных территориях. У нас уже есть опыт введения ЧС в Колтушах. Но это крайний случай, мы не можем каждый раз пользоваться этим механизмом.

В данный момент по поручению губернатора правительство разрабатывает новый областной закон, который позволит сделать прозрачной деятельность по обращению с отходами. Речь идет о создании автоматической системы слежения за перемещением транспортных средств с применением QR-кодов, а также о кратном увеличении штрафов за несанкционированные свалки. Для дополнительного контроля планируется привлечение сотрудников полиции.