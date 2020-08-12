В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"

В Санкт-Петербурге 12 августа пройдут памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии на атомной подводной лодке "Курск", в результате которой погибли 118 моряков.

Самое большое захоронение членов экипажа - 32 человека - на Серафимовском кладбище в Петербурге, рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин. В 12.00 в Николо-Богоявленском морском соборе состоится панихида, а в 14.00 у мемориала членам экипажа пройдут церемония отдания воинских почестей, возложение цветов, венков и траурный митинг, пишет РИА Новости.

По словам председателя комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова, важно вспомнить героев: командира, экипаж. "Мы хотим, чтобы в эти дни все наши горожане, все россияне еще раз вернулись к тем событиям", - отметил он. Памятные мероприятия пройдут и в других городах России - Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске, а также в Видяево.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.