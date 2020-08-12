В Вологодской области иск в суд теперь можно подать через МФЦ.Соглашение о проведении совместного эксперимента заключили областной суд, управление регионального судебного департамента, а также МФЦ Вологды, его цель - сделать правовую защиту граждан доступнее.

- Ежегодно городские и районные суды области рассматривают около 30 тысяч гражданских и административных дел, из них примерно десять процентов исков подается в суды не по месту жительства истца, - пояснил возникновение инициативы председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов. - С учетом большой территории Вологодской области и удаленности судов друг от друга это создает определенные неудобства для граждан.

По мнению Трофимова, многофункциональные центры уже стали для жителей "настоящими центрами доступности государственных и муниципальных услуг", поэтому привлечение их к работе системы правовой защиты граждан - абсолютно оправданное решение, принятое в рамках реализации региональной программы "Доступность правосудия".

Прием исковых заявлений через МФЦ начнется в сентябре - сотрудникам необходимо время для подготовки информационной системы и обучения, чтобы они могли не только принять документы, но и оказать первичную консультативную помощь гражданам. Дополнительных расходов от них новая услуга не потребует. Как пояснила начальник Управления Судебного департамента в Вологодской области Любовь Овцина, "на первоначальном этапе доставка документов будет осуществляться за счет управления в рамках уже существующих логистических схем документооборота между судами".