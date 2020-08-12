В Заполярье начало работать мобильное приложение для больных COVID-19

В Мурманской области запущено мобильное приложение, которое позволяет отслеживать состояние пациентов, больных ОРВИ и коронавирусе. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

Для этого необходимо заполнить анкету на специальном сайте. После этого на электронную почту пациента приходит письмо с учетными данными и инструкцией. Каждый день до 11 часов пациент заполняет данные о показателях состояния здоровья. Если состояние ухудшается, приложение автоматически сигнализирует об этом, и больному оперативно оказывается медицинская помощь.

- Это простой и быстрый канал связи "врач - пациент", - отметили в штабе. - Приложение запущено как дополнительная функция медицинского наблюдения и оперативной связи с пациентом. Все традиционные способы обращения за медицинской помощью остаются доступными.

По состоянию на 10.30 12 августа в Мурманской области выявлено 72 новых случая заболевания CoViD-19. Лидирует Мурманск - здесь за прошедшие сутки выявлено 57 больных. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе составляет 11589 человек.