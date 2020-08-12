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12.08.2020 17:45
Рубрика: Общество

В Заполярье рекультивируют крупное хранилище отходов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

В Мурманской области началась рекультивация крупного хранилища отходов бывшей птицефабрики "Снежная", которая перестала существовать около 15 лет назад. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Общая стоимость проекта - более 461 миллиона рублей.

Фото: iStock
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Опасный объект представляет собой три больших пруда. Они находятся неподалеку от реки Колы, которая служит одним из главных источников питьевой воды более чем для полумиллиона жителей Кольского полуострова. За время существования птицефабрики в них скопилось около 200 тысяч тонн куриного помета. Дамба защищает реку Колу от попадания в нее отходов, однако во время весенних и осенних паводков на ней неоднократно возникали порывы, которые удавалось быстро устранить. С годами дамба стареет, и опасность загрязнения реки возрастает, поэтому от пометохранилища было решено избавиться окончательно.

Воду из прудов предполагается откачивать с помощью плавучих насосных станций и пропускать через фильтры. В очищенном виде, безопасная для здоровья людей, она будет сбрасываться в водоемы. Когда воды в прудах не останется, их засыплют природным грунтом. Затем эту территорию озеленят и благоустроят.

- Это один из важнейших экологических проектов для региона, - прокомментировала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова. - Разрешительные документы получены, закуплено необходимое оборудование. Подрядчик уже приступил к работе на объекте. Окончание работ запланировано на 2022 год.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область

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