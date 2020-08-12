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12.08.2020 11:28

Прощай, "аварийка"

Ветхие дома в Архангельске сносят не только за счет бюджета
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 178(8232)
Этим летом в Архангельске ускорили работу по сносу ветхих деревянных домов. Причем жители областного центра отмечают, что теперь на месте разобранного дома остается не гора строительного мусора, а чистая площадка. До конца года столица Поморья избавится от расселенных старых "деревяшек" по 70 адресам.
Старые дома должны быть демонтированы. Фото: Иван Малыгин/РГ Старые дома должны быть демонтированы. Фото: Иван Малыгин/РГ
Старые дома должны быть демонтированы. Фото: Иван Малыгин/РГ

На снос одного сооружения уходит до 400 тысяч рублей и 25 дней труда:

-На пятидесяти объектах работы будут проводиться за счет средств, выделенных правительством области. Остальные двадцать домов подрядчики демонтируют за свой счет, получая взамен возможность распорядиться стройматериалами. Причем речь идет не только о сносе, но и о полной зачистке территории, - подчеркивает директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.

Снос домов за счет подрядчиков, без бюджетных затрат, в областном центре начался два года назад. Архангельским ноу-хау, о котором рассказывала "Российская газета", заинтересовались в других городах. Если раньше в Поморье практически не было компаний по ликвидации "деревяшек", то теперь они появились. В частности, такие проекты вошли в число стартапов для безработных, получивших поддержку из бюджета на открытие своего дела.

Расчистка участка от строительного мусора - самая затратная часть процесса, и некоторые компании стараются ее избежать. В начале лета претензии возникли по нескольким объектам. С тех пор добросовестные подрядчики уже привели участки в порядок. В остальных случаях их расчистят силами муниципалитета, а потом будут взыскивать затраты с предпринимателей, с которыми заключен контракт.

Сносить дома можно только после полного расселения. При этом все жильцы должны сняться с регистрационного учета. Порой в уже полуразвалившемся доме кто-то остается "прописан", и тогда его нельзя разбирать. По каждому случаю городская администрация проводит индивидуальную работу, а порой и обращается в суд с исками о снятии с регистрационного учета.

Ликвидацию ветхого жилья нередко тормозят и транзитные коммуникации, которые проходят по деревянным домам, - например, линии связи или электрические сети. В таких случаях приходится решать вопрос с ресурсоснабжающими организациями - выносить кабели за пределы дома, устанавливать дополнительные опоры.

Но, несмотря на все проблемы, дело движется. Сейчас разбирают дома, которые освободились по программе переселения из ветхого и аварийного жилья 2012-2018 годов. Находятся они во всех районах города: в списке переулок Водников, улицы Володарского, Дрейера, Урицкого, Доковская, Северодвинская, проспекты Ломоносова и Советских Космонавтов... В первую очередь берутся за те объекты, по которым было много обращений архангелогородцев.

- Мы живем в самом центре города, на Воскресенской, - рассказывает Анна Потапова. - Дочка и ее друзья учатся в 22-й школе на проспекте Советских Космонавтов. Она была окружена пустыми старыми домами, рядом с которыми дважды в день проходили дети. Мы, родители, постоянно переживали: вдруг эти дома обрушатся прямо на них. К счастью, "деревяшки" начали убирать. Со стороны Поморской улицы уже чисто. А теперь мы увидели в списке на снос и дома с другой стороны школы - в районе улицы Володарского. Очень этому обрадовались.

Многих горожан волнует вопрос: что появится на месте ветхого жилья? Это зависит от конкретного участка.

Проекты по сносу вошли в число стартапов для безработных

- Часть территорий передается под строительство новых домов, в том числе в рамках помощи обманутым дольщикам, - поясняет Владимир Шадрин. - В ряде случаев освободившиеся участки возле дорог попадают в границы красных линий, где в принципе не предусмотрена застройка. Историческая планировка такова, что улицы в городе достаточно узкие, и эти участки, по сути, являются частью дороги. Есть территории, которые просто будут благоустраиваться: там появятся газоны, зеленые насаждения, элементы городского дизайна.

Всего в Архангельске предстоит снести сотни домов. До 2025 года действует новая программа переселения, поэтому фронт работ будет только расти.

Кстати, совсем скоро сотни жителей ветхих домов Архангельска переедут в две современные новостройки. На Московском проспекте, 55, корпус 5, сдается новый дом на 180 квартир, который примет новоселов уже в этом году. Еще одна многоэтажка на 108 квартир достраивается на Карпогорской улице.

От первого лица

Игорь Годзиш, глава Архангельска:

- Реализация программы по переселению из ветхого и аварийного фонда позволила расселить достаточно большое количество деревянных домов. Горожане получили новое жилье, старые дома должны быть демонтированы. Средства в бюджете на эти цели не были запланированы, поэтому начались переговоры с организациями, которые могут заняться демонтажем на безвозмездной основе. Уже в 2018 году эта работа была поставлена на системные "рельсы". Однако такой подход возможен не везде: есть дома, которые ранее пострадали от пожаров или находятся на труднодоступных островных территориях. Они не представляют интереса для бизнеса, но также должны быть снесены. Начиная с прошлого года работа ведется по двум направлениям: дома демонтируются как на безвозмездной основе, так и в рамках муниципальных контрактов. А земельные участки, где это позволяет градостроительная ситуация, резервируются под размещение социальных объектов или мини-скверов.

Кстати
Фото: Татьяна Сухановская/РГ

Артельные каникулы

320 подростков приняты в трудовые бригады.

В августе юные архангелогородцы от 14 до 18 лет приступили к работе в школах. Они убирают скошенную траву, пропалывают клумбы, развозят землю, очищают поребрики и готовят помещения к учебному году. Преимущественным правом при трудоустройстве пользовались ребята из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, сироты. На создание трудовых бригад город получил субсидию из областного бюджета.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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