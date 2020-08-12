Завершается реализация союзной программы по лечению патологий позвоночника у детей

Специалисты России и Беларуси подводят итоги совместной программы "Разработка спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника".

За три года врачи ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера" провели более сотни операций - это значит, что столько же детей со всех концов страны избавили от тяжелой инвалидности. С белорусской стороны им помогали сотрудники ГУ "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии". Именно там изготавливали сами спинальные конструкции, а также инструментарий, необходимый для проведения операций.

- Технология и конструкции, которые применяются в подобных случаях, позволяют буквально изменить вид ребенка с тяжелой сколиотической болезнью, - поясняет корреспонденту "СОЮЗа" директор НИДОИ имени Турнера Алексей Баиндурашвили. - Мы проводили такие операции и раньше, но конструкции из Беларуси позволили заменить те, которые мы закупали ранее за границей.

Продукция, полученная в ходе совместного российско-белорусского проекта, буквально вытесняет с российского рынка изделия швейцарской Medtronic. Отечественная разработка предпочтительнее прежде всего потому, что по качеству не уступает зарубежным аналогам, а по уникальности превосходит их. Все спинальные системы стандартизированы по возрастам ребенка, но при этом имеют возможности для адаптирования индивидуально. Интерес к ним, кстати, уже проявляют на международном уровне.

Основная проблема, которая наиболее остро встанет после завершения проекта, - максимально широкое внедрение технологии. Специалисты института Турнера, который в ходе исполнения союзной программы стал Национальным центром по детской травматологии и ортопедии, готовы обучать коллег из региональных центров России и Беларуси, однако не решен вопрос с изготовлением металлоконструкций. Сейчас центр продолжает работать с белорусским изготовителем и находится в активной фазе поиска "индустриального партнера".

- Наиболее предпочтительным для нас был бы вариант с открытием в России филиала белорусской компании, которая сейчас с нами сотрудничает, - считает Алексей Баиндурашвили. - Однако это порождает целый комплекс имущественных вопросов, связанных в том числе с поиском инвестора и места для размещения производства. Эти же вопросы стоят и при организации полностью отечественной компании. Между тем продукция такого предприятия совершенно точно будет востребована не только в России, но и в других странах. Прежде всего на просторах СНГ - в Азии и в Закавказье.

В самом центре примерно половина всех квот на высокотехнологичную медицинскую помощь выделена для больных с проблемами позвоночника.

Операции с применением спинальных систем ждут более 500 пациентов, но изготовить для них необходимые конструкции одномоментно просто невозможно - мощности белорусского предприятия уже не хватает.

- На государственном уровне проблема изготовления медицинского оборудования отрегулирована недостаточно, хотя наш проект мог бы быть выгодным и государству, и бизнесу, - считает руководитель клиники патологии позвоночника и нейрохирургии НМИЦ имени Турнера Сергей Виссарионов. - Это готовый проект, который можно взять и делать. Врачи в данном случае обеспечат выпускаемой продукции рынок сбыта, а страна укрепит свои позиции в международном медицинском сообществе. Хотя уже сейчас наш центр входит в тройку лучших ортопедических клиник мира.

Специалисты института Турнера готовы обучать коллег из региональных центров, но пока нет готовых металлоконструкций

При этом специалисты отмечают, что успешная хирургическая операция - только 30 процентов лечения патологий позвоночника, далее пациентам необходима физическая и социальная реабилитация. Оборудование и технологии для этого в Институте имени Турнера тоже есть, однако на этом направлении - да и на работе врачей в целом - сильно сказались противоэпидемические ограничения. Хотя в период коронакризиса специалисты НМИЦ продолжили выполнять экстренные и неотложные операции - с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Но если в "доковидные" времена здесь проводили до 40-45 операций в день, то сейчас - не более 35.

- Есть категория пациентов с ортопедической патологией, состояние здоровья и самочувствие которых напрямую зависит от сроков проведения операции, - поясняет Баиндурашвили. - То есть хирургическое вмешательство нельзя откладывать. Поэтому мы помещали таких пациентов на обсервацию, одновременно со всеми необходимыми обследованиями делали анализ на COVID, а благодаря помощи Института детских инфекций могли получать результаты день в день.

Определенные изменения были внесены в работу НМИЦ в целом. Например, в диагностическом центре в отделении на Лахтинской улице в Санкт-Петербурге, который располагается в историческом здании института имени Турнера, более активно заработала система оказания амбулаторной помощи и проведения малоинвазивных операций. Но накопленное отставание по проведению плановых - около трех тысяч человек, не считая пациентов, которые приезжали в Петербург на консультации или для проведения реабилитации. А ведь параллельно с оказанием экстренной помощи в самых сложных травматических случаях, плановым лечением, восстановлением и даже профориентацией своих несовершеннолетних пациентов центр продолжает разработку новых методов медицинской помощи. Новым совместным проектом в рамках Союзного государства может стать разработка программы по нейроортопедии и реабилитации пациентов с пороками развития позвоночного канала, позвоночника и спинного мозга. Это наиболее тяжелые случаи, когда необходимо решать серьезные комплексные проблемы - не только с позвоночником, как предыдущая программа, но верхних и нижних конечностей, тазобедренных суставов, неврологические и нейрофизиологические проблемы. Такое сложное состояние наблюдается, например, у пациентов с ДЦП.

- Сейчас у нас есть идея, как это лечить, мы запланировали комплексную программу, направленную на разработку не только хирургических технологий, но и реабилитации, - рассказывает академик Виссарионов. - Одно из направлений - неинвазивная стимуляция спинного мозга с помощью электрического тока, с помощью которой улучшаются функция и проводимость спинного мозга, что положительно сказывается на двигательной активности ребенка. Мы еще до конца не знаем резервы центральной и периферической нервной системы, их предстоит найти и задействовать.

А систему стимуляции один из авторов данной методики, заведующий лабораторией института физиологии имени Павлова Юрий Герасименко уже представил за рубежом. Там ее успешно применяют при реабилитации тяжелых спинальных больных, а положительные результаты объясняют "эффектом русского тока". "Приятно", - отмечает Алексей Баиндурашвили.