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Рубрика: Общество

Орден деда

Житель Череповца через суд добился возвращения наград фронтовика
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 178(8232)
Житель Череповца Василий Денисов через суд добился возвращения в семью фронтовых орденов своего деда, которые попали в Белозерский областной краеведческий музей.
Петр Денисов, ветеран Великой Отечественной войны. Фото: Архив семьи Денисовых Петр Денисов, ветеран Великой Отечественной войны. Фото: Архив семьи Денисовых
Петр Денисов, ветеран Великой Отечественной войны. Фото: Архив семьи Денисовых

Награды у ветерана Петра Денисова были серьезные: два ордена Красной Звезды, медаль "За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ", орден Красного Знамени, орден Ленина. В 1996 году мать внука ветерана передала семейные реликвии - награды и документы к ним, а также орденскую и трудовую книжки - на выставку через дальнего родственника, который работал в краеведческом музее Белозерска.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Однако после выставки награды и документы в семью не вернулись. Тот самый родственник подарил их музею. У ближайших родных фронтовика никто разрешения не спрашивал.

Семейные реликвии теперь хранятся в Белозерском областном краеведческом музее. В январе нынешнего года Василий Денисов просил департамент культуры и туризма по Вологодской области, чтобы ему вернули ордена. Но ему посоветовали обратиться в суд. Что Василий и сделал.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, представитель ответчика иск не признала и пояснила, что документы и награды Петра Денисова поступили в Белозерский музей от его родственника, о чем был составлен акт приемки-передачи. Уже много лет они числятся в музейном фонде и возврату не подлежат. Но в музее гарантируют их бережное хранение.

Однако суд посчитал иначе. Он решил, что собственник вправе требовать свое имущество из чужого незаконного владения. Государственные награды Петра Денисова подлежали хранению его наследниками. В музей они могли быть переданы только по решению Президиума Верховного Совета СССР или исполкома областного Совета народных депутатов, а в настоящий момент - по решению Комиссии при Президенте РФ по государственным наградам и лишь при наличии соответствующего согласия наследников.

Единственным наследником первой очереди был сын, после его смерти - супруга и внук фронтовика. Письменного их согласия на передачу наград в музей нет. Договора дарения или иного соглашения с наследниками умершего не заключали.

Довод музея о том, что награды и документы после передачи музею не могут быть возвращены наследникам, суд признал необоснованным.

Теперь Белозерский областной краеведческий музей должен вернуть Василию Денисову государственные награды и документы, выданные на имя его деда.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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