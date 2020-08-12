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12.08.2020 12:46
Рубрика: Власть

Армейцы ликвидировали учебную аварию на волгоградском химзаводе

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: пресс-служба ЮВО Фото: пресс-служба ЮВО
Фото: пресс-служба ЮВО

Условный разлив 600 тонн соляной кислоты и выброс хлора на химическом заводе в Волгограде стал легендой тактико-специального учения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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На первом этапе специалисты обеспечили локализацию и нейтрализацию парогазовой фазы химических отравляющих веществ, поставив водяные завесы шестью авторазливочными системами АРС-14КМ.

Для проведения химической разведки задействовали пять машин МК РХБР. Анализ взятых на месте проб грунта выполнили сотрудники лаборатории.

Для разграничения "чистой" и "грязной" зон в районе очага аварии развернули пункт специальной обработки. Тепловая машина ТМС-65 обеспечила газовую завесу. Дегазацию маневрового тепловоза и цистерн с хлором провели с применением унифицированной тепловой машины УТМ-80.

В конце подразделения радиационной, химической и биологической защиты отыскали источник ионизирующего излучения, погрузили его в специальный контейнер и вывезли.

В учении приняли участие более 400 военнослужащих, сотрудников силовых структур и гражданского персонала завода. Задействовали свыше 160 единиц специальной техники.

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