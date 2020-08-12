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12.08.2020 17:18

Номер не прошел

Два с половиной года феодосийцы отстаивали свое право на двор, проданный под строительство гостиницы
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 178(8232)
Жители пятиэтажки на улице Федько, 103, в Феодосии не допустили строительства гостиницы на территории своего двора и через суд вернули незаконно проданную общедомовую территорию.
Здесь вместо гостиницы будет детская площадка. Фото: Юлия Суконкина/РГ Здесь вместо гостиницы будет детская площадка. Фото: Юлия Суконкина/РГ
Здесь вместо гостиницы будет детская площадка. Фото: Юлия Суконкина/РГ

В конце 2016 года жильцы случайно узнали, что часть придомовой территории площадью 0,05 гектара еще в 2007 году была передана решением феодосийского городского совета в собственность гражданке, которая в 2012 году перепродала его третьему лицу.

Фото: Инфографика/ Родион Косенцов
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- Пришли люди и начали вбивать колья для замера территории. Вот тогда мы и узнали, что двор уже по документам давно нам не принадлежит, а мы все это время продолжали получать квитанции и платить за уборку придомовой территории. Мы сразу же поехали в администрацию города, но там только развели руками - все документы на участок у предпринимателя есть, - рассказывают жильцы.

Новые хозяева вырубили фруктовые деревья, двор огородили двухметровым железным забором, демонтировав при этом детскую площадку, недавно приобретенную и установленную муниципалитетом за бюджетный счет. Зачем город ставил ее на территории, находящейся в частной собственности - непонятно. Также были убраны скамейки для отдыха, сушилки для белья, стойки для выбивания ковров. Кроме того, часть участка использовалась для заезда в гараж, принадлежащий одному из жильцов многоквартирного дома. Так что люди были фактически лишены жизненного пространства. Предприниматель собирался строить под стенами жилого дома трехэтажную гостиницу. Граждане обратились в прокуратуру, там посоветовали им идти в суд.
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Жители за свой счет сделали уточняющие замеры участка, составили акт, утвердили его на общем собрании собственников МКД, и начали готовить иск.

- Придомовая территория по закону принадлежит всем жильцам дома. Мы считаем, что в 2007 году горсовет продал ее незаконно, - говорит председатель дома Анна Маркелова. - Отменить решение горсовета можно было только через суд. Поскольку я председатель дома, пришлось мне взять на себя все это.

В мае 2017 года жители обратились в Феодосийский городской суд с иском о защите своего права на придомовую территорию и о признании недействительным договора купли-продажи участка. Суды шли два с половиной года, было семь заседаний в Феодосии, в Верховном суде в Симферополе - еще пять.

По словам Анны Маркеловой, мало кто верил, что жильцам удастся отстоять свое право на двор, их уверяли, что они ничего не добьются из-за срока давности. Но люди не сдавались: по 10-15 человек ходили на все заседания суда в Феодосии. Суд удовлетворил их требования. Но и собственник участка не думал отказываться от него. Он подал апелляцию. И вновь череда слушаний. Точку в этом споре поставил кассационный суд, который 23 июля принял решение оставить без изменения решение судов первой и второй инстанции. Двор остается жителям.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
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- Суды трех инстанций посчитали требования жильцов обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. Они представили достаточные доказательства, подтверждающие размер территории, необходимой для обслуживания многоквартирного дома и размещения элементов озеленения и благоустройства, включающей в себя спорный земельный участок. Подтверждено фактическое использование участка по назначению в качестве придомовой территории, - говорит юрист, представляющая интересы жильцов в суде, Юлия Мартынова.

Решение сессии Феодосийского городского совета о передаче в собственность частному лицу земельного участка признали незаконными и отменили. Признан недействительным и договор купли-продажи участка, по которому он перешел следующему собственнику.

Теперь феодосийцы хотят благоустроить свой двор, провести межевание придомовой территории и обратиться к властям города с просьбой вновь установить здесь детскую игровую площадку.

Официально

Сергей Бовтуненко, глава администрации Феодосии:

- Поздравляю жильцов с победой и благодарю за настойчивость. Мы включили двор в программу благоустройства. К концу года он должен преобразиться. Предполагается капитальный ремонт основного проезда вдоль дома, устройство парковочных мест на 16 машин, укладка тротуарной плитки, между подъездами установят газонное ограждение. Проектом предусмотрена деревянная беседка, газон и ландшафтное освещение. Появится и детская площадка с игровым оборудованием.

Александр Спиридонов, глава Госкомрегистра:

- Оформление земельных участков под многоэтажными домами интересует и органы местной власти, и граждан, ведь благоустройство и содержание придомовых территорий - забота самих жильцов многоэтажек. Все чаще люди приходят к тому, что земельный участок тоже нужно ставить на кадастровый учет. Чтобы знать, какую территорию займет участок под домом, необходимо установить ее границы. Это позволит муниципалитету и жильцам решать вопросы размещения парковок, детских площадок, торговых точек и так далее. Стоит помнить, что право на землю под домом возникает у владельцев помещений в силу закона с момента постановки такого участка на кадастровый учет. Поэтому отдельно регистрировать право на свою долю общего участка людям не обязательно, регистрация здесь носит скорее правоподтверждающий характер.

Кстати

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, жильцам многоквартирного дома принадлежат на праве общей долевой собственности межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, земельный участок. Изъятие хотя бы части этого имущества возможно только при полном согласии всех собственников. В случае, если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован на основании решения общего собрания собственников помещений, нужно обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о его формировании. Кадастровые работы выполняет кадастровый инженер. Право общей долевой собственности на земельный участок, который является общим имуществом собственников помещений, должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Кроме того, при формировании земельного участка и постановке его на государственный кадастровый учет, в межевом плане должен быть указан кадастровый номер многоквартирного дома. К началу 2020 года специалисты Госкомрегистра рассмотрели и приняли для учета в работе материалы проектов межевания территории 460 объектов.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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