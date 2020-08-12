Глава Минпромторга оценил проект "цифровая бабушка"

К эксперименту по цифровой маркировке готовой молочной продукции, который проводится в России с прошлого года, присоединись около 5,7 тыс. компаний, сообщили "РГ" в Минпромторге.

К "пилоту" присоединились более 330 производителей, 450 оптовиков и более 100 импортеров. "Сейчас оператор системы маркировки проводит работу по тестированию различных решений для молочной отрасли по нанесению кодов маркировки, цель которой - сокращение возможных расходов производителей. При этом на время эксперимента оператор взял на себя расходы на оснащение оборудованием и сервисами, поэтому число участников эксперимента растет", - подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Для малого бизнеса все процессы максимально упрощены. При этом производители и крупные розничные сети в ходе эксперимента не остаются в стороне и активно предлагают собственные решения, интегрированные с системой маркировки. В прошлом году на базе нового магазина в Краснодарском крае стартовал проект "Цифровая бабушка", направленный на повышение прозрачности товарооборота по всей цепочке. Его Минпромторг запустил совместно с оператором маркировки Центром развития перспективных технологий и поставщиком молочной продукции. Большинство процессов в супермаркете автоматизировано. В числе новшеств: цифровой контроль температурных режимов, технология "умных полок" с оптическим и весовым контролем товаров, идентификация покупателя для уведомления о скидках и оплаты "по лицу" для быстрых покупок, система контроля очередей на кассах, а также фандоматы для приема тары.

"Сети разворачивают полномасштабную цифровую трансформацию как операционных процессов (при формировании ассортимента с помощью искусственного интеллекта, ценообразовании, тендерных закупках товаров), так и внешних сервисов (инновации, экспресс-доставка). И в период "коронакризиса" лидеры ретейла смогли быстро масштабировать цифровые сервисы для покупателей и партнеров: например, многократно увеличилось число заказов в день в рамках сервисов экспресс-доставки. Внедрение подобных цифровых решений нашими торговыми сетями будет влиять на скорость и качество обслуживания клиентов", - сказал Денис Мантуров.

Получить всю информацию о товаре - его легальности, производителе, сроке годности - покупатели могут самостоятельно в магазине. Для этого требуется установить на мобильное устройство приложение "Честный знак" и отсканировать код Data Matrix, в котором зашифрованы все сведения о продукции. Это особенно актуально, так как одна из ключевых задач маркировки - борьба с контрафактной продукцией, выстраивание добросовестной конкуренции. Таким образом, вместе с новыми решениями, которые дополнительно внедряет ретейл, поход в магазин становится еще более выгодным и безопасным, а бизнесу удается оптимизировать логистику.

Эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал в 2019 году. С 20 января 2021 года для отдельных категорий, которые определит правительство, маркировка молочной продукции станет обязательной. Для остальных категорий определен срок - не позднее 1 октября 2021 года.