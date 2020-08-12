Глава Минпромторга оценил проект "цифровая бабушка"

Новости

Протестующие в Минске разгромили милицейский автобус и подожгли киоск 09:05
Почему не стоит открывать окна во время движения на автомобиле 09:02
В Минске заработали мобильный интернет и соцсети 08:50
В Беларуси задержаны организаторы массовых беспорядков 08:43
Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска 08:27
В Москве снова ожидается дождь и максимум +20 градусов 07:56
В Новой Зеландии из-за коронавируса не стали распускать парламент 07:27
В Южной Корее число погибших из-за ливней увеличилось до 33 07:25
Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя 06:28
Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению 05:57
В Сингапуре начались испытания вакцины от коронавируса Lunar-Cov19 05:25
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск" 05:12
Вильфанд: Четверг станет самым холодным днем недели в Москве 04:32
Космические силы США заявили о праве на наступательные операции 04:06
Израиль поразил объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой 03:57
Жертвами ураганного ветра в США стали два человека 03:15
Правоохранители вернули ситуацию в Минске под свой контроль 02:54
Трамп: США произведут 600 миллионов доз вакцин от COVID-19 02:39
Россотрудничество перейдет к гуманитарному влиянию на другие страны 01:57
"Волна холода" в европейской части России закончится на следующей неделе 01:55
"Краснодар" начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф 01:43
Трампа удивил выбранный Байденом кандидат в вице-президенты 01:33
В Нидерландах обнаружена крупнейшая в истории нарколаборатория 01:15
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США 00:40
На Сахалине после шторма на берегу обнаружили неизвестное существо 00:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Глава Минпромторга оценил проект "цифровая бабушка"

Текст: Екатерина Петрова
К эксперименту по цифровой маркировке готовой молочной продукции, который проводится в России с прошлого года, присоединись около 5,7 тыс. компаний, сообщили "РГ" в Минпромторге.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

К "пилоту" присоединились более 330 производителей, 450 оптовиков и более 100 импортеров. "Сейчас оператор системы маркировки проводит работу по тестированию различных решений для молочной отрасли по нанесению кодов маркировки, цель которой - сокращение возможных расходов производителей. При этом на время эксперимента оператор взял на себя расходы на оснащение оборудованием и сервисами, поэтому число участников эксперимента растет", - подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Фото: iStock
Москва поднялась до 18 места в рейтинге цифровой трансформации городов

Для малого бизнеса все процессы максимально упрощены. При этом производители и крупные розничные сети в ходе эксперимента не остаются в стороне и активно предлагают собственные решения, интегрированные с системой маркировки. В прошлом году на базе нового магазина в Краснодарском крае стартовал проект "Цифровая бабушка", направленный на повышение прозрачности товарооборота по всей цепочке. Его Минпромторг запустил совместно с оператором маркировки Центром развития перспективных технологий и поставщиком молочной продукции. Большинство процессов в супермаркете автоматизировано. В числе новшеств: цифровой контроль температурных режимов, технология "умных полок" с оптическим и весовым контролем товаров, идентификация покупателя для уведомления о скидках и оплаты "по лицу" для быстрых покупок, система контроля очередей на кассах, а также фандоматы для приема тары.

"Сети разворачивают полномасштабную цифровую трансформацию как операционных процессов (при формировании ассортимента с помощью искусственного интеллекта, ценообразовании, тендерных закупках товаров), так и внешних сервисов (инновации, экспресс-доставка). И в период "коронакризиса" лидеры ретейла смогли быстро масштабировать цифровые сервисы для покупателей и партнеров: например, многократно увеличилось число заказов в день в рамках сервисов экспресс-доставки. Внедрение подобных цифровых решений нашими торговыми сетями будет влиять на скорость и качество обслуживания клиентов", - сказал Денис Мантуров.

Фото: iStock
Как технологии командуют торговыми и офисными центрами

Получить всю информацию о товаре - его легальности, производителе, сроке годности - покупатели могут самостоятельно в магазине. Для этого требуется установить на мобильное устройство приложение "Честный знак" и отсканировать код Data Matrix, в котором зашифрованы все сведения о продукции. Это особенно актуально, так как одна из ключевых задач маркировки - борьба с контрафактной продукцией, выстраивание добросовестной конкуренции. Таким образом, вместе с новыми решениями, которые дополнительно внедряет ретейл, поход в магазин становится еще более выгодным и безопасным, а бизнесу удается оптимизировать логистику.

Эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал в 2019 году. С 20 января 2021 года для отдельных категорий, которые определит правительство, маркировка молочной продукции станет обязательной. Для остальных категорий определен срок - не позднее 1 октября 2021 года.

В регионах Экономика Бизнес Правительство Минпромторг Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США
Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу