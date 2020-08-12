Как донской фермер спас реку Малый Калитвенец и построил "сказочную страну"

В донской степи у хутора Самбуров расположился экопарк "Излучина" - необычный городок с фигурами сказочных великанов, пирамидами и каменными мегалитами. А началось все с идеи местного фермера Геннадия Пискунова благоустроить для хуторской детворы пляж для купания: в летний зной столбик термометра поднимается здесь под 40 градусов.

- К этому времени самой реки Малый Калитвенец уже практически не было. Русло заилилось и заросло камышом, дно было завалено мусором и корягами. Тек вдоль холмов небольшой ручеек. С его расчистки и началось наше большое дело. Вначале это был обычный экологический проект, но когда оживили реку, то возникла идея построить на ее берегу парк с базой отдыха. В "честь" изгибов речки назвали его "Излучина", - рассказал "СОЮЗу" один из строителей и хранителей парка Александр Полосин.

Именно река, по его словам, оказалась местом притяжения, а первой достопримечательностью парка стал мост через оживший водоем. Творческий порыв фермера и его коллектива было уже не удержать. Три года подряд после завершения полевых работ механизаторы, водители и комбайнеры превращались в каменщиков, плиточников, столяров... На помощь взрослым пришли дети. Работа кипела в две смены. Нашлись свои художники и ландшафтные дизайнеры.

Идеи рождались прямо на ходу, и вскоре в донской степи появились... пирамиды. Строительство их велось в строгом соответствии с принципами "золотого сечения", были соблюдены углы наклона всех граней, а также четкая ориентация по сторонам света. Главным строительным материалом стало дерево.

Самая большая пирамида имеет высоту 12 метров (четырехэтажный дом). Внутри разместились бассейн, сауна, бильярд, ресторан и жилые комнаты. Вскоре появились еще пять пирамид меньшего размера - четырехместные двухуровневые гостевые домики. Каждая пирамида имеет свой неповторимый стиль и интерьер, ну и, конечно, собственное имя - "Африка", "Майя", "Океан", "Дино" и "Колибри".

- Подсчитать капиталовложения не получится, так как строили из подручных средств. Материалом для обшивки стен стали обгоревшие в лесных пожарах сухие деревья. Нарезали их тонкими кругляками, отшлифовали, покрасили морилкой, олифой и лаком, и они "заиграли" и превратились в элегантный элемент декора, - рассказывает Александр. - Выловленные в реке коряги, облепленные ракушками, стали причудливыми птицами, украшающими беседку. Найденные на свалке жернова старых мельниц и основания дверных проемов исчезнувших домов - "Донским Стоунхенджем" и фонтаном "Исток жизни". Засохшие деревья с помощью пилы превратились в скульптуры героев из русских и белорусских народных сказок.

Бывали случаи, что люди заезжали к нам на ночевку, а потом, махнув рукой на Черное море, оставались отдыхать: здесь рыбалка, безопасный пляж...

Другой оригинальной идеей парка стали этнографические и кулинарные поединки. Задумка родилась во время коллективного строительства. По окончании трудового дня хуторяне устраивали совместные ужины и за столом решали, чье блюдо вкуснее. Пока казачки кашеварили, пели песни.

Пришлось построить большую русскую печь, топят ее только дровами и хворостом. А для певцов и музыкантов - сцену. Теперь летом по субботам на хуторе Самбуров проходят настоящие кулинарные и этнографические поединки, на которые съезжается вся округа.

Готовят в основном блюда казачьей кухни, коих в поварской книге хутора около тысячи. Все продукты, в том числе баранина и говядина, местного производства, и потому участие в состязании под силу любому отдыхающему.

- Три года шло строительство. Заработали в полную силу в прошлом году, зарегистрировались в Booking. Местные, из Ростовской области, приезжают на выходные, в основном едут семьи из Москвы и Санкт-Петербурга. Бывали случаи, что люди приехали переночевать, а потом, махнув рукой на Черное море, оставались отдыхать у нас. Здесь рыбалка и прогулки, а для детворы раздолье - безопасный пляж, игровой городок. Можно даже жить, как Соловей-разбойник, в домике на дереве, - рассказывает Александр Полосин.

О популярности хуторского отдыха свидетельствует диплом. Посетители экопарка оценили в Booking комфорт и условия в 9,2 балла из 10 возможных. В нынешнем году ограничительные меры по коронавирусу сказались на потоке отдыхающих, но создатели эко-парка не унывают, тем более что в регионе сняли карантин для туристов.