Сразу три престижных фестиваля - такова музыкальная афиша начала августа в Крыму. Разные по жанрам и составу артистов, но неизменно - с аншлагами и гостями, приезжающими уже не только из ближнего зарубежья...

Вначале впечатлило 25-е Международное байк-шоу "Ночные волки" в Севастополе - театрализованное, световое и музыкальное, с каскадерскими трюками и концертами рок-звезд первой величины: "Арии", "Кипелова" и Вадима Самойлова из "Агаты Кристи". В этом году оно было посвящено 75-летию Победы, и кто-то из байкеров приехал даже в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. Одним из персонажей шоу стал легендарный танк Т-34. Слышалась и английская речь, а на праздник, собравший 100 тысяч зрителей, прибыла и колонна байкеров из ДНР. Затем состоялся фестиваль "Маяк", который называет себя самым душевным и атмосферным. И тоже прибыли знаменитости: герои альтернативного рока 90-х Total и экс-фронтмен "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец с его хитами "Парни не плачут" и "Вечно молодой". Но любопытнее было послушать местные, крымские группы: "Семь", Fellas Gang и Дану Соколову.

А теперь пришла пора и десятидневного open-air Z.FEST, ставшего с этого года главным российским фестивалем электронной музыки (тем более что Alpha Future People не состоялся). Правила безопасности существовали, в частности, гости могли пользоваться антисептиками и проверять свою температуру тела. Но, спеша в море, про социальную дистанцию уже мало кто вспоминал...

При этом впервые на Z.FEST, проходящий возле села Поповка, приехали и исполнители модной музыки из Франции. Среди звезд оказались Владимир Фонарев, DJ Groove, Dr.Spy.Der, Наташа Урман, Олеся Бонд, Gariy aka Agassi, Filter, Orbita Project и другие. Из шоу-кейсов наиболее востребованы были "Техно", "Легенда", "Рэйв" (с некоторой ностальгией по 90-м). А из модных электронных жанров: хаус, прогрессив-хаус, хардкор и хэппи-хардкор, транс, прогрессив-транс...

DJ Groove иногда играет и свои ремейки, порой ироничные, на грани с пародией. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Одну из сцен установили прямо на берегу - можно было нырять, плавать и слушать сеты исполнителей, уютно покачиваясь на волнах. И некоторые звезды черпали позитив как раз у Черного моря: соревновались с коллегами наперегонки, а потом выходили из воды и с новой энергетикой и куражом становились за пульты и вертушки. А рядом, на пляже, проходили спортивные баталии, занятия йогой, мастер-классы диджеев и композиторов электронной музыки...

Между тем

Соблюдение санитарных норм при этом, безусловно, необходимо: число заболевших COVID-19 на полуострове незначительно, но увеличивается. Во вторник, 11 августа, глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", разрешив проведение с 21 по 23 августа и XVIII Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, а 25-го - фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки RapKoktebel. Но, очевидно, что правила социальной безопасности должны стать еще строже. Это в интересах и музыкантов, и зрителей.