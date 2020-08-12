Организаторы Гран-при России готовятся провести гонку "Формулы-1" В Сочи (27 сентября) со зрителями. Об этом заявил промоутер Гран-при Алексей Титов. При этом он подчеркнул, что на трибуны будут допущены не более 32 тысяч человек.

Формат проведения уик-энда в Сочи для его непосредственных участников практически не будет отличаться от того, что был отработан на стартовых этапах сезона. Паддок будет по-прежнему закрыт для гостей и представителей СМИ.

Организаторы этапа в Сочи отказались также от дополнительных мероприятий для болельщиков, в частности от автограф-сессий и традиционной прогулки по пит-лейну в четверг.

- В ближайшее время мы объявим, чем будем заменять эту развлекательную часть программы. У нас есть несколько наработок. Их детали мы на данный момент окончательно обговариваем с "Формулой-1", но определенные изменения, безусловно, будут, - цитирует Титова Motosport.

Накануне стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) готовится внести поправки в регламент "Формулы-1", запрещающие командам задействовать двигатели в квалификационном режиме. Изменения должны вступить в силу с 2021 года.

На неделе ФИА разослала командам уведомление, в котором сказано о будущих поправках. Таким образом, в следующем году в квалификациях команды обязаны будут использовать те же самые настройки силовой установки, что и в гонке. Вероятно, изменение настроек работы двигателя подпадает под те же ограничения, которые не дают вносить изменения в настройки болида в режиме закрытого парка.

Добавим, что следующий Гран-при нынешнего сезона пройдет в Испании с 14 по 16 августа. Чуть ранее на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании состоялась гонка 70-летия. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал на нем десятый результат. Победу в гонке одержал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), а топ-3 замкнул партнер Хэмилтона по команде представитель Финляндии Валттери Боттас.