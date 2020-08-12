На Кубани чудом спасли унесенную в море 5-летнюю девочку

ЧП произошло на пляже в районе поселка Веселовка Темрюкского района Краснодарского края. Здесь вечером на надувном круге в открытое море унесло 5-летнюю девочку.

К месту происшествия отправились сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам и Крымского пожарно-спасательного отряда. О ситуации также сообщили на расположенные поблизости рыболовную базу и стоянку гидроциклов.

- Когда мы прибыли, нас ждали мама, бабушка и дедушка ребенка. Выяснилось, что девочка купалась с кругом у берега, но поднявшийся ветер быстро отогнал его в сторону открытого моря, после чего круг подхватило течение. Родные попросту не успели среагировать, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Темрюкского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Долгий. - Мы также узнали, что за ребенком вплавь бросился один из отдыхающих. Стало понятно, что будем искать не одного человека, а двух.

Через 40 минут водитель гидроцикла увидел и догнал надувной круг. Однако тот оказался пустым. Из-за усилившегося ветра высота волн уже достигала метра. Спасателей слепило заходящее солнце. И все же ребенка с мужчиной нашли. Нехарактерное пятно на воде заметил все тот же водитель гидроцикла. Подплыв ближе, он увидел дрейфующий буй, за который держались обессиленные мужчина и девочка.Их отправили на берег на гидроцикле и лодке.

Ребенка передали врачам скорой помощи и увезли в больницу. Ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Мужчина от медицинской помощи отказался.

Участники операции считают это спасение чудом. Ветер, высокие волны, время суток и продолжительность розысков снижали вероятность хорошего исхода.

- В летний купальный сезон еще раз напоминаю жителям и гостям курортов Краснодарского края о необходимости соблюдать меры предосторожности на воде, - отметил врио заместителя руководителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Харчев. - Купаться следует только на оборудованных пляжах. Нельзя заплывать за буйки. Строго запрещается купаться в нетрезвом состоянии. К тому же, во избежание несчастья взрослым следует внимательно следить за своими детьми и находиться поблизости, чтобы при необходимости успеть оказать помощь.