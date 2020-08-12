Новую крымскую трассу "Таврида" запустят в сентябре

Трасса "Таврида" в Крыму, которая свяжет Керчь и Севастополь, готова на 95%, сообщили в Росавтодоре. Официальное открытие дороги запланировано на декабрь. Однако уже в сентябре движение пустят по всем четырем полосам.

Правда, в ведомстве не исключили, что локальное благоустройство на отдельных участках может продолжится осенью. То есть, пересечь Крым на автомобиле по новой трассе можно будет, но местами одна полоса, например, может оказаться перекрытой, пояснили в федеральном дорожном агентстве. Уже сейчас открыто рабочее движение на участках трассы от Керчи до Белогорска, а также от Белогорска до Симферополя, по которым можно передвигаться со скоростью до 90 километров в час.

О том, что автодорогу сдадут раньше срока, ранее отмечал министр транспорта Евгений Дитрих. Строительство началось в 2017 году. Сейчас её общая протяженность составляет более 250 км. Трасса проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, для контроля за соблюдением скоростного режима установлены мобильные камеры фиксации нарушений. Стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

По расчетам минтранса республики Крым, проезд по "Тавриде" от Керчи до Севастополя составит менее трех часов, раньше дорога занимала 3,5 часа.