Саперы уничтожили найденные вблизи Ростовской АЭС мины

Новости

Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех 10:30
Неубиваемая: Lada Vesta пробежала почти 300 тысяч км в такси 10:27
В Беларуси запретили торговлю пиротехникой 10:24
Российские врачи заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Киргизии 10:16
Спасатели МЧС России нашли еще два тела погибших в Бейруте 10:04
В Монголии умер еще один зараженный бубонной чумой 09:53
За отсутствие масок в транспорте москвичей оштрафовали на 237 млн рублей 09:47
СМИ: "Спартак" близок к приобретению футболиста "Страсбура" Кенни Лала 09:35
Франкфуртский марафон отменен из-за коронавируса 09:34
Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод 09:24
Еще 1088 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
Экс-посол России в Минске назвал главную цель протестов в Беларуси 09:21
Протестующие в Минске разгромили милицейский автобус и подожгли киоск 09:05
Почему не стоит открывать окна во время движения на автомобиле 09:02
В Минске заработали мобильный интернет и соцсети 08:50
В Беларуси задержаны организаторы массовых беспорядков 08:43
Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска 08:27
В Москве снова ожидается дождь и максимум +20 градусов 07:56
В Новой Зеландии из-за коронавируса не стали распускать парламент 07:27
В Южной Корее число погибших из-за ливней увеличилось до 33 07:25
Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя 06:28
Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению 05:57
В Сингапуре начались испытания вакцины от коронавируса Lunar-Cov19 05:25
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск" 05:12
Вильфанд: Четверг станет самым холодным днем недели в Москве 04:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 09:22
Рубрика: Власть

Саперы уничтожили найденные вблизи Ростовской АЭС мины

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)
Фото: пресс-служба ЮВО Фото: пресс-служба ЮВО
Фото: пресс-служба ЮВО

Саперы мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Аэропорт Хабаровска проверили после сообщения о минировании

Заявка на разминирование поступила через региональный военкомат. Взвод специального назначения войск Национальной гвардии при обследовании местности возле Ростовской АЭС обнаружил 80 минометных снарядов.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой под Волгоградом, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США
Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя
В России запустили горячую линии по программе кешбэка за покупку туров
К поиску противоправной информации в интернете привлекут нейросети