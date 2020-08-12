Саперы уничтожили найденные вблизи Ростовской АЭС мины

Саперы мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Заявка на разминирование поступила через региональный военкомат. Взвод специального назначения войск Национальной гвардии при обследовании местности возле Ростовской АЭС обнаружил 80 минометных снарядов.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой под Волгоградом, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.