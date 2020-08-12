Свежий воздух помог журналисту "РГ" справиться с COVID-19

Раньше я думала, если и заболею, то это будет легко. Ну, может, шмыгну пару раз носом и все. Мне - 42, я не курю и занимаюсь йогой. Иногда приходило в голову: "А вдруг давно переболела бессимптомно?" Но не тут-то было.

COVID: начало

С утра запершило в горле, к вечеру слегка поднялась температура: всего 37,2, но сильно ныли мышцы. И я буквально валилась с ног.

На следующее утро - 37,5 и "стрельба" в коленке. А на третий день почувствовала себя выздоровевшей: температура в норме, разве что нос заложен. Я намывала полы, готовила и строила планы на вечер, решив, что это была легкая простуда.

"Побудь-ка ты еще дома, все равно - отпуск", - предложил муж, протягивая капли для носа. А утром я поняла, что не чувствую запахи: открываю упаковку с кофе - не пахнет, прыскаю духи на запястье - ничего. В этот же день с температурой 38,5 свалился и муж. Заподозрив неладное, я позвонила в поликлинику и описала самочувствие.

- Все понятно, вызывайте врача, только уже завтра, сегодня все расписано, - быстро сказала девушка-регистратор и положила трубку.

Что понятно? Я начала паниковать, тем более что становилось хуже: начало тошнить и, не дожидаясь терапевта, я решила сдать тест на COVID-19. Как оказалось, это просто.

"Записываться не надо, - пояснили мне в одной из частных лабораторий, - приходите с 8.00 до 12.00, натощак, результат - на следующий день, цена - 1750 рублей". Девушка на проводе просила меня задавать вопросы быстрее: много звонков.

Приехав на своей машине к открытию, я встретила у входа еще 15 человек, люди приходили семьями. Две сотрудницы в защитном обмундировании распределяли пациентов по окошкам: анкета, оплата, процедурный кабинет. Медсестра, закутанная с головы до ног в белое одеяние, достала два длинных зонда и глубоко проникла одним из них мне в нос, а другим - в горло. Все. Процедура неприятная, но быстрая.

Условно-положительный

"Если бы тест был отрицательным, мы бы вас сегодня отправили, а у вас - условно-положительный, - сообщили мне на следующий день по телефону. - Мы его выслали на подтверждение в Роспотребнадзор. Да не переживайте, не у вас одной так. Придет, но когда - не знаем".

Я застыла с трубкой в руке: как положительный? Я ведь даже не кашляю!

Дальнейших инструкций мне не оставили, было воскресенье, поликлиника не работает. К вечеру начала сильно болеть голова, ночью стало хуже: казалось, что мозг рвет на части, таблетки боль не снимали, а к утру появилась рвота.

"Скорую" мы ждали почти два часа. Приехали врач и медсестра: белые халаты, обычные медицинские маски, резиновые шлепки.

- Вы не боитесь заболеть? - забеспокоилась я, так как думала, что у медиков должны быть хотя бы еще респираторы и очки.

- Работа у нас такая, - ответила девушка, набирая шприц.

По собравшимся складочкам вокруг ее темных глаз, я поняла, что она улыбается.

Уколы не помогли. В шестом часу вечера заглянул уставший терапевт из поликлиники, объяснил, что у него уже 15 вызов за день к "ковидному".

"Идет интоксикация, пейте больше воды", - посоветовал доктор. Он тоже был в обычной маске, на расстоянии вытянутой руки послушал мои легкие, пульсоксиметром измерил уровень кислорода: 98 - в норме, выписал арбидол, и рекомендовал при ухудшении состояния снова вызывать неотложку.

Белые скафандры

Советом терапевта мы воспользовались практически сразу: боль не проходила. Но, устав ждать "Скорую", поехали в ковидный госпиталь на своем авто. У входа остановила охрана: пускают только на "карете", пришлось вернуться домой. К счастью, вызванную бригаду мы встретили прямо у подъезда.

На этот раз врачи были в полном обмундировании: белые скафандры, заправленные в гигантские резиновые сапоги, лица - за пластиковым экраном, от которого в районе ушей отходят фильтры-вентиляторы. Прямо в машине "Скорой помощи" мне сделали ЭКГ и отвезли в больницу.

Ночь. В приемном отделении - никого. Врач в уже привычном мне скафандре просит говорить погромче: капюшон закрывает уши, затем отправляет меня в корпус, где делают КТ, туда мы тоже едем на "Скорой".

Пока я ждала результаты, приехала другая неотложка: вкатила старика в серых вязанных носках, я пыталась понять: дышит? Врач, заполнявший его карточку, помахал мне рукой, это был доктор из той самой "Скорой", которая приезжала к нам с утра.

К счастью, в моей голове не оказалось ничего опасного, в легких - первая степень пневмонии, ее лечат дома. К списку лекарств добавили два антибиотика, аспирин, анальгетики, препараты для полоскания горла и выведения мокроты.

Меня снова передали "Скорой". Медбрат бережно взял меня под локоть и довел до машины, а я его не сразу узнала: он успел переодеться и был уже в желтом комбинезоне.

COVID: лечение

Дома мне стало страшно: мигрень и рвота не проходили, я не ела и не пила вторые сутки, от боли хотелось рыдать и вообще себя было очень жалко. По какому-то случайному наитию вышла на балкон, упала в кресло-мешок и так, в полузабытьи, провела ночь.

К утру боль слегка отступила. Как оказалось, мне просто помог свежий воздух.

Днем пришла другой терапевт: выписала лекарства от тошноты и мигрени. Затем позвонили медсестры: взяли мазки у мужа и младшего сына. Старший изолировался на даче. К счастью, он не заболел. Муж пережил COVID за пять дней, наш четырехлетний сын температурил один вечер, у них тесты оказались отрицательными.

Узнав о моей болезни, мне звонили и писали родственники, друзья, коллеги, от души желали здоровья. Удивительно, но это помогало больше лекарств. Я перестала себя жалеть, поняла, что хватит ныть и нужно бороться.

Продолжала ночевать на балконе под пологом, подолгу лежала на животе и пила воду: по несколько стаканов в час. Организм просил ее сам. Дня через три стала делать себе массаж головы и дыхательную гимнастику. Простые упражнения, как на школьных уроках физкультуры: медленно вдох - руки вверх, выдох - руки вниз, вдох - руки в стороны назад, выдох - руки вперед.

Через неделю ушли головные боли, дышать стало легче, пропало ощущение комка в груди, перестало тошнить, постепенно вернулись запахи. Мне казалось, что я снова родилась. Лекарства я пить перестала.

Пару раз звонил терапевт, справлялся о самочувствии, потом я звонила ему сама, чтобы узнать формальности: результаты повторных тестов, направление на контрольное КТ, больничный… У меня взяли еще два мазка, оба оказались отрицательными, с тем и выписали ровно через две недели, тем более что улучшение самочувствия было явным.

Куда ударит вирус?

Я думала, что знаю все о коронавирусе, а оказалось - ничего. Пока я не сдала тест, эту инфекцию у себя даже не подозревала. И могла заразить других. Мы все - уникальны. И вирус ведет в каждом из нас себя по-своему: кому-то ударит в голову, кому-то в горло, а пневмония может проходить без температуры и кашля.

Врачи перегружены и тоже болеют. Очень хочется им помочь. Но как? Только быстрее выздороветь и больше не заражаться.

В воскресенье я впервые за много дней поехала за продуктами в супермаркет, обрадовалась, как много покупателей - в масках, несколько бабушек - в перчатках, большинство - держат дистанцию.

Берегите себя, люди. Здоровья вам от всего сердца.

Личные наблюдения

Симптомы коронавируса: температура (даже небольшая), потеря обоняния, слабость, заложенный нос, тошнота, рвота, головная боль, слабый кашель или вообще его отсутствие.

Особенности: болезнь протекает волнами. Становится хуже, потом - лучше. И так может быть по нескольку раз за период. Поэтому при повышении температуры рекомендуют вызывать врача. Можно только гадать, что будет, если человек выйдет в общественное место, когда симптомы ослабнут. Если есть хронические заболевания - по ним основной удар.

Тест положительный, что делать? Оставаться дома и вызывать терапевта из поликлиники. Он осмотрит и направит медсестру для взятия мазков.

Если с вами живут люди из группы риска, их лучше отселить. При ухудшении самочувствия - вызывать "Скорую помощь", предупредив, что у вас COVID-19.

Тест отрицательный, но есть симптомы, что делать? Наблюдать за самочувствием (анализы иногда не показывают вирус). При ухудшении состояния - вызывать "Скорую помощь".

Кому положена госпитализация? В случае положительного теста - беременным, детям до трех лет, пациентам старше 65, людям с хронической сердечной недостаточностью, бронхиальной астмой, болезнью легких, сахарным диабетом, всем остальным при температуре тела выше 38,5 и уровне кислорода меньше 93 (дети - меньше 95). Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава РФ "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Больничный лист: его оформят на две недели. За это время еще несколько раз возьмут мазки, пока они не покажут два отрицательных результата подряд. В случае осложнений - больничный продлят. Если диагностировали пневмонию - направят через месяц на контрольное КТ - бесплатно. У контактных лиц тест берут на 8-10 день.

Сколько длится самоизоляция: 14 дней с момента получения результата положительного теста.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.