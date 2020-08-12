Удастся ли остановить застройку уникальных пляжей Анапы

Жители Анапы ждут, какие конкретные результаты принесет работа комиссии по проверке градостроительного законодательства. Она была создана по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, поставившего задачу проанализировать застройку в 500-метровой прибрежной зоне.

Что там за закрытыми на замок воротами на анапский пляж? Неужели еще одна стройка?.. Фото: Владимир Аносов/РГ

Как мы уже сообщали ("Мэра затянули дюны" - "РГ-Неделя" от 29.07.2020), в ходе визита в Анапу Кондратьев обратил внимание на хаотичную застройку пляжей и уничтожение дюн. Итогом была отставка мэра Юрия Полякова. Работать над допущенными ошибками местным чиновникам (и. о. мэра назначен 39-летний Вячеслав Вовк, работавший заместителем главы города-курорта) теперь предстоит под контролем гражданских активистов, добившихся принятия кардинальных решений об упорядочивании градостроительных норм.

Подобного примера Кубань еще не знала, поэтому так интересен анапский опыт.

Казаки против высоток

От былой Анапы - утопающего в зелени городка с песчаными барханами на берегу моря - мало что осталось. Закованный в бетон город теряет свое очарование, а высотки стали расти прямо на пляжах, среди дюн. На берег, где еще недавно высился огромный бархан, зашла тяжелая техника, вычерпала золотой песок, освободив место для элитных апартаментов. Под натиском многоэтажек стала сжиматься, будто шагреневая кожа, территория парков и скверов. По этому поводу местные жители давно бьют тревогу, о чем "РГ" писала не раз. В свое время стараниями активистов, объединившихся в движение "Анапа - наш общий дом", удалось спасти от засыпки речку Анапку, отстоять от застройки сквер Аванесова, бульвар Гудовича, историческую территорию у знаменитых "Русских ворот".

Признанным лидером здесь был кошевой атаман Анапы Николай Нестеренко. И все знали имя его главного оппонента - Сергея Зиринова, депутата Заксобрания края, стараниями которого берег начал застраиваться высотками. По его заказу, как потом установил суд, в феврале 2013 года на Нестеренко было совершено покушение. Казак был ранен, а его водитель погиб. Депутата признали виновным в создании ОПГ, организации серии тяжких преступлений и осенью 2016 года приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Николай Нестеренко на процессе выступал главным свидетелем обвинения, а буквально на следующий день после приговора и сам угодил под статью. В свое время этому довольно странному делу мы посвятили серию публикаций ("Дело Зиринова на свободе" - "РГ" от 26.10.2016, "Атаман на заклании" - "РГ" от 15.12.2016, "Кто сделал ход конем?" - "РГ" от 23.03.2017). Факты никто не опроверг, однако обвинения с Нестеренко, которому инкриминировали присвоение 22 соток земли сельхозназначения, выкупленных в собственность у муниципалитета на основании решения суда, вступившего в силу еще в 2014 году, так и не сняли, отправив казака на 6,5 года в колонию.

Он вернулся домой, получив условно-досрочное освобождение, в тот самый день, когда ушел в отставку мэр Анапы. Поразительное совпадение!

- Думаю, организаторы преследования Нестеренко ставили цель остудить пыл казаков в отстаивании от застройки природоохранных территорий, - убеждена кандидат биологических наук Светлана Панькова. - И это в какой-то степени удалось: активным горожанам был преподан наглядный урок. После того как Нестеренко отправили в колонию, активизировалась хаотичная застройка и уничтожение песчаных дюн. И народ снова начал объединяться, чтобы противостоять вандалам.

Берега в бетоне

Особенно активно борьбу с незаконной застройкой пляжей ведут общественники из объединения "Анапа гражданская". Год назад именно они забили тревогу по поводу уничтожения песчаных барханов, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Оказалось, участки начали раздавать в аренду еще при предыдущем мэре, а при его сменщике, основываясь еще и на решениях судов, выдавались разрешения на строительство - практически у кромки прибоя.

- Люди стали писать обращения в прокуратуру и природоохранные инстанции, - рассказывает гражданский активист Олег Янцен. - А чиновники пытались найти оправдание. Так, по поводу участка на Благовещенской косе нам заявили, что он, мол, не входит в санитарную зону и не является частью бархана. И якобы владелец просто очищал площадку от нанесенного в межсезонье песка.

В борьбе за правду люди использовали приложение в соцсетях под названием "Планета Земля". Выяснилось, что бархан обозначен на карте с момента существования программы, то есть с середины 2000-х. Таким образом, было опровергнуто заявление, что песок намело в межсезонье.

Тогда удалось остановить стройку, однако вскоре она продолжилась. В адрес губернатора было направлено обращение. "Идет крупномасштабное разрушение природных ресурсов курорта - уничтожение дюн Анапской пересыпи, выделение земельных участков под застройку; деградация песчаных пляжей вследствие отсутствия необходимых восстановительных мероприятий, - говорилось в нем. - Даже простейшие правила сохранения защитного растительного покрова в дюнах и установка задерживающих песок щитов давно забыты. В уцелевших от застройки дюнах устраиваются трассы для квадроциклов. На части пляжей Благовещенской косы открыт доступ для свободной езды автотранспорта прямо по пляжу... До настоящего момента не утверждены положение о курорте федерального значения и проект округа горно-санитарной охраны. Это способствует строительной вакханалии, развернувшейся на территории города-курорта Анапа".

И набат был услышан: 21 марта в администрации края прошло совещание с участием экологической общественности, посвященное анапским проблемам. Правда, пандемия отодвинула на несколько месяцев запланированный выезд губернатора на курорт.

Наступление на дюны

Вместе с краевыми чиновниками курортную недвижимость инспектировали во время недавнего приезда главы Кубани и общественники, в том числе представители "Анапы гражданской", а также люди с большим управленческим опытом - экс-мэр Анапы Виталий Астапенко, бывший вице-мэр Анатолий Глущенко, депутат горсовета Вера Севрюкова, экс-директор заказника "Большой Утриш" Станислав Ермолаев. Вместе обсуждали места, которые нужно посетить во время объезда. Самой проблемной стала крупномасштабная застройка песчаных дюн Благовещенской косы в районе поселка Витязево. Выяснилось, что на территории, зарезервированной под создание природного парка "Анапская пересыпь", возводится курортный комплекс, причем прямо на дюнах. Участники объезда увидели бетонные плиты, фундаменты и каркасы будущих высоток. Среди песка, недалеко от моря.

- Теперь нужно будет все это сносить. И мы это снесем. Еще раз подчеркиваю, мы это снесем. По-другому, коллеги, быть не может. Либо есть власть в Анапе и в крае, либо ее нет. Для меня вот это принципиально важно, - заявил Кондратьев. - И дюны вернутся домой, на свое историческое место, песок вернется, я в этом просто уверен. Ведь дюны новые никогда не создадим и не построим ни за какие деньги! Почему мы так поступаем? Зачем эти бетонные монолиты? Оставьте и жителям Анапы, и жителям всей страны, которые приезжают сюда, созданные природой дюны.

На состоявшемся затем совещании представители власти проанализировали выявленные нарушения, а общественники рассказали о разрушении Анапы как главного детского курорта страны.

- Отставка мэра и создание "чрезвычайной комиссии" с широким участием общественности - лишь первые шаги на пути решения многочисленных проблем Анапы, - считает эколог Андрей Рудомаха. - Мы знаем, что этот путь легким не будет, ведь придется столкнуться с противостоянием застройщиков и связанных с ними чиновников. Но благодаря активной позиции главы Кубани, думаю, есть шанс сохранить то, что осталось от знаменитого черноморского курорта, и исправить сложившуюся ситуацию.

Тем временем

Реестр проблемных объектов на курорте составила комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства. Ее возглавил вице-губернатор Василий Швец. На данный момент в реестр внесли 120 объектов в прибрежной зоне от Утриша до Благовещенской, где могут быть нарушения градостроительного и земельного законодательства.

На днях замглавы края доложил губернатору о первых результатах проверки.

"Выявлено 112 объектов капитального строительства с признаками нарушения градостроительного законодательства. Их можно разделить на три группы: объекты, возведенные или оформленные по решению суда; объекты, на которые администрация города выдавала разрешительную документацию с нарушениями, а также объекты, на которые в принципе отсутствует какая-либо документация, - то есть самострои", - сказал Швец.

При этом отмечается, что местная администрация не занимала активной позиции в борьбе с незаконным строительством. Почти 60 процентов решений судов о понуждении выдать разрешение на строительство не были обжалованы муниципалитетом.

В ближайшие дни полный реестр зданий и сооружений с выявленными нарушениями будет представлен губернатору Кубани.