В Госдуме оценили идею создания Киевом "комиссии правды" для Крыма

Планы украинских властей создать "комиссию правды" после предполагаемого ими возвращения под юрисдикцию Киева Крымского полуострова и территорий нынешних Донецкой и Луганской народных республик - извращенные фантазии. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее так называемый постпред президента Украины в "Автономной Республике Крым" Антон Кориневич, чье ведомство базируется в Херсонской области, сообщил украинским СМИ, что после планируемого Киевом возвращения полуострова и народных республик Донбасса украинские власти намерены создать "комиссию правды" для этих территорий.

По мнению парламентария, фантазии насчет комиссии правды связаны с тем, как их авторы поделили бы полуостров, не спросив крымчан о том, хотят ли они возвращения в состав Украины. Он подчеркнул, что в основе всех подобных концепций, создаваемых на Украине, исключительно коммерческий интерес, а сами они являют собой схемы по продаже крымских объектов и земель, "которые якобы когда-то освободят от России".

- Некий посыл бизнесменам: мол, налетай, подешевело, продадим все, что угодно, а после возвращения Крыма получите свои участки и объекты, - пояснил Бальбек и назвал заявления о "комиссии правды" очередным финансовым пузырем, в который, по замыслу авторов концепции, должны вложиться украинские и иностранные бизнесмены.