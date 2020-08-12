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Калмыцкие врачи провели одну из самых сложных операций за последнее время. Им удалось уберечь школьника, пострадавшего в ДТП, от ампутации ноги.

Авария произошла на трассе в Яшкульском районе. В мотоцикл, на котором ехали 14-летний мальчик и его отец, врезалась машина.

Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом большеберцовой и малоберцовой кости левой голени, полный отрыв передней большеберцовой артерии и вен в средней трети голени, а также повреждение икроножного нерва. Обычно после таких травм приходится ампутировать конечность, но медики все же решили провести сложную операцию.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- Мы всерьез думали об ампутации. По всей видимости, ногу просто закрутило колесом, на ней не было живого места. Пришлось провести пластику передней большеберцовой артерии аутовенозным трансплантатом. Технически это сложно было выполнить: необходимо сшить артерию, у которой один конец диаметром два миллиметра, другой - три. И не просто соединить, но и восстановить циркуляцию. Но в итоге все получилось. Сейчас с уверенностью можно сказать, что самое страшное позади, ногу удалось сохранить. Жизни мальчика ничто не угрожает, - говорит сосудистый хирург республиканской больницы им. Жемчуева Дмитрий Борисов.

Операция длилась около пяти часов. Как подчеркивают медики, положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе скорой помощи, врачей районной и двух республиканских больниц.

- Все сработали быстро, поэтому сегодняшний результат можно считать успешным. За последние годы, наверное, это один из самых сложных случаев. Сейчас мальчик находится у нас, ему установили аппарат Илизарова. Конечно, впереди реабилитационный период, месяцы лечения. Но мы пообещали юному пациенту, что он еще станцует лезгинку, - отметил заведующий травматологическим отделением РДМЦ имени Манджиевой Андрей Чимеев.

Специалисты отмечают, что после подобных повреждений полное восстановление проходит сложно. Но у детей регенерация все же идет быстрее, чем у взрослых. У ребенка уже начала восстанавливаться чувствительность, поэтому шансы на полное выздоровление довольно высоки.

Тем временем

В Астрахани врачи спасли жизнь десятилетнему мальчику, которого случайно ранил из пневматической винтовки старший брат. Как сообщили в минздраве региона, внутреннее кровотечение могло привести к остановке сердца, и счет шел буквально на минуты. В уникальной экстренной операции участвовали сотрудники областной детской клинической больницы имени Силищевой и кардиохирурги из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Все прошло успешно, сейчас жизнь ребенка вне опасности.

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