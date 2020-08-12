В Крыму построили комфортабельный детский сад в жилом многоэтажном доме

Проект встроенно-пристроенного детсада успешно осуществила симферопольская строительная компания "КонсольСтрой ЛТД".
"Как известно, в России к будущему году намечено обеспечить стопроцентную доступность дошкольных учреждений. Со своей стороны, мы постарались сделать все возможное для этого", - рассказали в офисе застройщика.
При разработке проекта учитывались современные градостроительные решения, обеспечивающие проживающим в этом квартале комфортную среду обитания, а также решающие проблему плотной застройки микрорайона Лексина. Проект разработан с учетом лицензионных требований и норм Роспотребнадзора.
Это современный детский сад, где эффективно были применены новаторские идеи и инновационные технологии в проектировании и строительстве. Вход в помещение осуществляется с общего подиума, вход в групповые ячейки - через остекленную галерею изолированно друг от друга. Предусмотрен универсальный зал для музыкальных занятий и физкультуры, административно-хозяйственные помещения, пищеблок и прачечная, пристроенные с двух сторон к основному зданию. Все эти помещения соединяет еще одна галерея. Есть и второй эвакуационный выход - прямо из спальных комнат по лестницам во двор жилого дома. Имеется медицинский кабинет с санитарной комнатой и изолятором. Медицинский блок готов к лицензированию, кстати, он оснащен облучателями-рециркуляторами и может функционировать даже в период повышенной готовности.
Галерея представляет собой не скучный темный коридор, а легкую, воздушную конструкцию из огнеупорного стекла. Она предназначена для выставок детских рисунков и поделок. Бизиборды, магнитные игры, информационные стенды - все это располагается на многофункциональных стеновых панелях, что делает интерьер ярким и современным.
Сенсорная комната с оборудованием для песочной и водной анимации, изостудия со смартдоской, парты-трансформеры, мольберты, уголок юного археолога в зимнем саду… Создавая пространство "Семицветика", учитывались все этапы взросления ребенка: от группы для самых маленьких ("Былинки", "Светлячки", "Мореходы", "Космонавты") до творческого подготовительного класса для старших, уже собирающихся в школу. В детском саду обеспечены комфорт и безопасность, интерьерное пространство соответствует требованиям эргономики.
При строительстве использовались безопасные водные краски 3D-проекции, экообои, которые можно мыть.
Соблюдены все стандартные нормы строительства детских садов, чувствуется продуманность каждой детали. Подобраны мебель, интерьер, дидактические материалы для всех групп, подходящие для новых форм обучения. Есть компьютеры, акустические системы, проекторы и интерактивные панели.
На огражденной территории детсада с КПП, контролем доступа и системой видеонаблюдения высажены деревья и сделан газон. Здесь будут прогулочные зоны с игровым и спортивным оборудованием, деревянные беседки со скамейками, а также малые архитектурные формы.
"Комфортное пребывание детей в учреждении - главная задача строительной компании "Консоль" в этом проекте, - отмечают разработчики. - Важно, чтобы ребенку нравилось находиться в детском саду. Он должен расти радостно, чувствуя любовь и внимание взрослых".
СПРАВКА
Строительная компания "Консоль-Строй ЛТД" продолжает реализовывать свои проекты жилого и коммерческого назначения. Сдана в эксплуатацию первая секция ЖК "Гармония", начата продажа квартир в новом доме в ЖК "Соседи". С разрешительными документами можно ознакомиться на сайте застройщика http://consolstroy.ru
Отдел продаж: г. Симферополь, пр. Победы, 12. тел +7 (978) 733-11-18, +7 (978) 733-16-16.
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