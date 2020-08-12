В Крыму построили комфортабельный детский сад в жилом многоэтажном доме

В Симферополе сдан детский сад в жилом многоэтажном доме на улице Лексина. Это первое подобное дошкольное заведение в Крыму.

Подпись под фото: Детский сад имеет свою игровую площадку на свежем воздухе с деревянными беседками и спортивным оборудованием. Фото: "КонсольСтрой ЛТД"

Проект встроенно-пристроенного детсада успешно осуществила симферопольская строительная компания "КонсольСтрой ЛТД".

"Как известно, в России к будущему году намечено обеспечить стопроцентную доступность дошкольных учреждений. Со своей стороны, мы постарались сделать все возможное для этого", - рассказали в офисе застройщика.

При разработке проекта учитывались современные градостроительные решения, обеспечивающие проживающим в этом квартале комфортную среду обитания, а также решающие проблему плотной застройки микрорайона Лексина. Проект разработан с учетом лицензионных требований и норм Роспотребнадзора.

Это современный детский сад, где эффективно были применены новаторские идеи и инновационные технологии в проектировании и строительстве. Вход в помещение осуществляется с общего подиума, вход в групповые ячейки - через остекленную галерею изолированно друг от друга. Предусмотрен универсальный зал для музыкальных занятий и физкультуры, административно-хозяйственные помещения, пищеблок и прачечная, пристроенные с двух сторон к основному зданию. Все эти помещения соединяет еще одна галерея. Есть и второй эвакуационный выход - прямо из спальных комнат по лестницам во двор жилого дома. Имеется медицинский кабинет с санитарной комнатой и изолятором. Медицинский блок готов к лицензированию, кстати, он оснащен облучателями-рециркуляторами и может функционировать даже в период повышенной готовности.

Галерея представляет собой не скучный темный коридор, а легкую, воздушную конструкцию из огнеупорного стекла. Она предназначена для выставок детских рисунков и поделок. Бизиборды, магнитные игры, информационные стенды - все это располагается на многофункциональных стеновых панелях, что делает интерьер ярким и современным.

Сенсорная комната с оборудованием для песочной и водной анимации, изостудия со смарт­доской, парты-трансформеры, мольберты, уголок юного археолога в зимнем саду… Создавая пространство "Семицветика", учитывались все этапы взросления ребенка: от группы для самых маленьких ("Былинки", "Светлячки", "Мореходы", "Космонавты") до творческого подготовительного класса для старших, уже собирающихся в школу. В детском саду обеспечены комфорт и безопасность, интерьерное пространство соответствует требованиям эргономики.

При строительстве использовались безопасные водные краски 3D-проекции, экообои, которые можно мыть.

Соблюдены все стандартные нормы строительства детских садов, чувствуется продуманность каждой детали. Подобраны мебель, интерьер, дидактические материалы для всех групп, подходящие для новых форм обу­чения. Есть компьютеры, акустические системы, проекторы и интерактивные панели.

На огражденной территории детсада с КПП, контролем доступа и системой видеонаблюдения высажены деревья и сделан газон. Здесь будут прогулочные зоны с игровым и спортивным оборудованием, деревянные беседки со скамейками, а также малые архитектурные формы.

"Комфортное пребывание детей в учреждении - главная задача строительной компании "Консоль" в этом проекте, - отмечают разработчики. - Важно, чтобы ребенку нравилось находиться в детском саду. Он должен расти радостно, чувствуя любовь и внимание взрослых".

СПРАВКА

Строительная компания "Консоль-Строй ЛТД" продолжает реализовывать свои проекты жилого и коммерческого назначения. Сдана в эксплуатацию первая секция ЖК "Гармония", начата продажа квартир в новом доме в ЖК "Соседи". С разрешительными документами можно ознакомиться на сайте застройщика http://consolstroy.ru

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