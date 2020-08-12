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12.08.2020 11:24
Рубрика: Происшествия

В Крыму суд присяжных приговорил к 8 годам колонии двоих наркодилеров

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Керченский городской суд с участием присяжных заседателей приговорил двух севастопольцев, организовавших на полуострове продажу синтетического наркотика N-метилэфидрона ("соли"), к 8 и 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штрафы в 150 тысяч и 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Оперативники установили, что 27-летний и 26-летний безработные жители Севастополя организовали на полуострове сбыт наркотика в Керчи. Керчане заказывали по интернету крупные партии "соли", осуществляли расфасовку товара, делали закладки, после чего в Сети сообщали будущим покупателям о местоположении закладок. Инструкции и координаты мест в целях конспирации передавали через обезличенные аккаунты в мессенджерах. Оплата проводилась через электронные кошельки.

В июле 2019 года наркоторговцев с поличным задержали сотрудники ФСБ. В момент задержания преступники пытались продать более 300 граммов "соли". Сторона защиты ходатайствовала о рассмотрении материалов уголовного дела коллегией присяжных заседателей из числа керчан.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Керченского городского суда подсудимые признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, - уточнили в региональном управлении ФСБ.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Борьба с наркотиками

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