В Крыму Всероссийская перепись-2021 будет иметь свои особенности

В апреле 2021 года состоится двенадцатая по счету перепись населения, впервые в истории России цифровая. А для Крыма это будет вторая подобная кампания в составе РФ. Какие изменения в работу внесла пандемия, какой результат ожидается от применения цифровых технологий и что из себя представляет планшет переписчика? Об этом на "Деловом завтраке" в крымской редакции "РГ" рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Павел Александрович, какая сумма предусмотрена в госбюджете на перепись?

Павел Смелов: Достаточно большая. Государство понимает, насколько важны данные, которые будут получены для принятия стратегических решений. Однако с момента, когда решение о проведении переписи было принято, сумма значительно сократилась. Около 3-4 лет назад предполагалось, что уйдет 65 миллиардов рублей. После того, как было решено использовать планшеты и единый портал госуслуг, сумма сократилась до 31 миллиарда. Прежде всего из-за того, что значительно снизились расходы на персонал - число переписчиков сократилось более чем на треть. Не нужно печатать огромные тиражи переписных бланков, а потом тратить дополнительные ресурсы на сканирование и проверку правильности ввода данных.

Перенос сроков переписи объемы финансирования никак не изменил. Больше денег нам не дали, но и забирать не стали. Мы оптимизировали затраты, посмотрели, на чем можно сэкономить. Кажется, что 31 миллиард рублей - это очень большая сумма, многие не понимают, почему государство тратит такие деньги. На самом деле, российская перепись одна из самых дешевых в мире. Если мы разделим эту сумму на численность населения, то каждый сможет купить одну бутылку шампанского.

В переписи две основные статьи затрат. Закупка планшетных компьютеров - около восьми миллиардов рублей. Оплата труда наемного персонала - около 14 миллиардов рублей. Эта сумма пойдет в народ и в экономику страны.

Чем перепись населения в 2021 году будет отличаться от переписи 2010 года?

Павел Смелов: В этой будут широко использоваться информационные технологии. У нас практически не останется бумажных переписных листов, все переписчики получат планшеты, в них будут вносить данные. Также каждый сможет самостоятельно заполнить анкету на себя и членов своей семьи на портале Госуслуг. Многие люди в связи с пандемией опасаются лишних контактов.

А выбор портала Госуслуг очевиден - на нем зарегистрировано практически все трудоспособное население страны, большинство пенсионеров, а также совсем молодых людей.

Добавится новый блок вопросов, касающийся трудовой миграции. Раньше у человека просто спрашивали, работает он или нет. Теперь же будут вопросы, касающиеся места работы, ее характера - есть ли длительные командировки, например, вахты или работа в экипаже судна, ежедневные поездки за пределы населенного пункта, где живет респондент. Мы сможем понять, насколько у нас мобильное население и развита ли внутренняя трудовая миграция. Это позволит местным властям оценить эффективность существующей транспортной сети и понять, как планировать развитие рынка труда. Например, стоит ли концентрировать крупные предприятия в одном месте.

Благодаря применению цифровых технологий в два раза сократится срок предоставления результатов переписи - данные о численности населения всей страны, а также отдельных регионов станут известны уже через три месяца после окончания кампании.

Что быстрее - поговорить с переписчиком или заполнить переписной лист самостоятельно на портале "Госуслуг"? Многих интересует: не попадут ли данные из интернета к мошенникам и есть ли гарантия анонимности?

Павел Смелов: Времени, вероятно, и то, и то займет одинаковое количество времени. Опросник один. Гражданин легко сориентируется в электронном переписном листе - там будет много подсказок, предусмотрена функция сохранения анкеты и возвращения к заполнению позже. Что касается безопасности, то мы персональные данные не собираем, не фиксируем фамилию, имя, отчество, паспортные данные респондента. На портале Госуслуг человек заполняет анкету фактически анонимно. Не было ни одного случая взлома базы Госуслуг и утечки информации. Хотя разговоры об утечке в ходе переписи или после подведения ее итогов возникают всегда.

Сколько переписчиков будет задействовано в переписной кампании? Сократится ли их число в связи с информатизацией процесса?

Павел Смелов: Заняты будут 360 тысяч человек - это переписной персонал. В 2010 году их было более 600 тысяч.

Если человек заполнит анкету на портале Госуслуг, к нему все равно придет переписчик?

Павел Смелов: К этому, скорее всего, не придет. Предусмотрена синхронизация данных с ЕПГУ. После того, когда гражданин заполнил опросник на портале, информация об этом появится в нашей информационной системе и отразится в рабочем задании на планшете у переписчика. Он будет видеть - по конкретному адресу анкета заполнена. Но есть и другая сторона вопроса. По этому адресу может жить еще кто-то. Поэтому не исключено, что переписчик все равно придет. Например, чтобы поинтересоваться, все ли члены семьи заполнили анкету. Кроме того, он может попросить для сканирования QR-код, который получит заполнивший анкету.

Какие меры будут приняты в связи с пандемией?

Павел Смелов: Мы акцентируем внимание на возможности пройти перепись дистанционно. Во время карантина люди стали активнее пользоваться онлайн-услугами. Если будет необходимость, то переписчиков снабдим масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Как выглядит планшет переписчика? Когда устройства поступят в регионы?

Павел Смелов: Это не просто планшет - это мобильное рабочее место переписчика. Фактически, был разработан мощный программный комплекс, обеспечивающий защиту собираемой информации. На нем установлена отечественная операционная система "Аврора" и программное обеспечение. В планшет загружен переписной лист, перечень адресов, можно загрузить и карту местности, есть красная кнопка - экстренный вызов в случае угрозы переписчику. Благодаря планшету можно отслеживать передвижение сотрудников, их местонахождение - это гарантия их безопасности и качества работы.

Техника поступит в регионы до 1 декабря 2020 года. Первые партии ждем в октябре, когда начнется перепись в труднодоступных районах. 36 тысяч планшетов после окончания переписи останутся у нас, будем использовать их в повседневной работе. Остальные передадим другим ведомствам после обнуления имеющейся на них информации.

Не вызовет ли сложности работа на планшете у людей более старшего возраста?

Павел Смелов: Мы будем обучать переписчиков. Обычно привлекаем к переписной кампании молодежь, но и люди старшего возраста с удовольствием в ней участвуют. Для обучения разработан интерактивный курс, который будет доступен людям самого разного возраста. Исследование компьютерной грамотности, проведенное Росстатом в конце прошлого года, показало, что наши мамы и папы, бабушки и дедушки сейчас активно изучают виртуальный мир - именно среди старших возрастных групп отмечены наибольшие темпы роста использования мобильного интернета, мессенджеров, онлайн-услуг бытового характера. Государство переводит в онлайн многие услуги, которыми пользуются пенсионеры.

При переписи в 2010 году некоторые россияне самоопределились как эльфы, хоббиты, гоблины, орки, тевтонцы, гунны. Как с этим бороться?

Павел Смелов: Бороться с этим не надо, это бессмысленно. Это не массовое явление. Таких шутников на всю страну было 1024 человека из 147 миллионов. Перепись дает возможность услышать людей, понять, узнать, какими они видят себя. И не надо ничего запрещать. Подобные случаи фиксируются в любой стране мира во время переписи.

Почему важно серьезно отнестись к этому процессу и предоставить правдивые данные о себе?

Павел Смелов: Мы считаем по переписи постоянное население: кто проживает на этой территории вне зависимости от регистрации. Например, людям в одном микрорайоне не хватает детского сада, а по официальным данным здесь всего три ребенка. Очень важно зафиксировать число людей и их возраст. Имея эти данные, государство будет выстраивать работу с населением. Важно получить информацию и о жилищных условиях людей. Например, частный сектор в Крыму. Не все еще успели зарегистрировать право собственности на жилые дома в Росреестре. Перепись поможет определить, когда и из чего были построены дома, в каких условиях живут люди. Сразу скажу, что мы никуда эти данные передавать не будем. .

Кстати

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 года на апрель 2021-го. Это связано с невозможностью из-за пандемии коронавируса провести подготовительные мероприятия - подбор и обучение персонала, проверку оборудования и т.д. В последний раз перепись населения проводили в РФ в 2010 году, в Крыму - в 2014-м, после воссоединения полуострова с Россией.

В Крыму во время проведения всероссийской переписи будет задействовано около шести тысяч переписчиков: в РК 4,7 тысячи человек, в Севастополе - 1,2 тысячи человек, рассказала руководитель Крымстата Ольга Балдина. В 2014 году их было девять тысяч.