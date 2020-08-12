В Сочи встретили миллионного туриста с начала летнего сезона

Число гостей Сочи, посетивших город-курорт нынешним летом, перевалило за миллион. А миллионным туристом стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на отдых с мужем и двумя детьми. Подсчет отдыхающих ведется с первого июня 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Когда мне сообщили эту новость, я не поверила, - рассказала Анна. - А потом, когда нам позвонили из администрации Сочи, мы очень обрадовались. Здесь отдыхаем уже не впервые, в этот город всегда приятно возвращаться. Сейчас приехали на неделю, надеемся посетить за это время как можно больше интересных и живописных мест.

Как рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, сейчас в городе находятся примерно 220 тысяч отдыхающих.

- Не так давно мы встречали 500-тысячного гостя, посетившего наш город с начала летнего курортного сезона, - отметила она. - Сегодня эта цифра увеличилась до миллиона. Мы можем смело сказать, что на курорте стабильно растет туристический поток. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей.

Всего в Краснодарском крае с начала года отдохнули более пяти миллионов человек.

- Общий турпоток составил 5,3 миллиона человек, - сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. - Это на 40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, сказалась пандемия. За два летних месяца курорты приняли более 3,8 миллиона отдыхающих.

Также в ведомстве отметили, что на Кубани открыты 398 пляжей протяженностью около 92 километров, где одновременно с учетом социальной дистанции могут разместиться свыше 640 тысяч отдыхающих.

Всего в Краснодарском крае с начала года отдохнули 5,3 миллиона человек

Наиболее востребованы у отдыхающих стали, конечно же, черноморские курорты - Анапа, Геленджик, Сочи и Туапсинский район. Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье превышает 83 процента, на Азовском - 82. Наибольшим спросом пользуются отели премиум-класса категории четыре-пять звезд, где свободных номеров практически не осталось.