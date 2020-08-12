17 белок привезли из Подмосковья в Волгоград. Обаятельные зверьки теперь будут жить на Мамаевом кургане. Белки появились на главной высоте России три года назад. Их подарил бывший министр природных ресурсов Сергей Донской.

Тогда привезли пять пар. А сейчас в парке обитает около 20 пушистых животных. Но для большего генетического разнообразия нужна была свежая кровь. Новых жильцов также подарило Минприроды.

- Зверек не встречается в нашей фауне. Тем не менее он прекрасно адаптировался, дал потомство, - говорит зампредседателя облкомприроды Елена Православнова. - Сотрудники мемориального комплекса кормят белок орешками, морковкой, яблоками.

Для приезжих установят дополнительные кормушки и домики - наподобие скворечников. Для посетителей сделают таблички с информацией, чем можно, а чем нельзя угощать белок.

- Пушистые соседи стали еще одним фактором притяжения. Люди стали приходить в выходные на Мамаев курган, чтобы посмотреть на бельчат, - сказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

По его словам, склоны кургана достаточно населены. Есть немало видов пернатых, встречаются зайцы и даже лисы. А несколько лет назад в окрестностях мемориала видели диких кабанов, которые неведомо как попали туда, пробравшись сквозь дорожную сеть большого города.