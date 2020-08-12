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12.08.2020 13:01

В Волгограде впервые на Волге приступили к очистке ливневых вод

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход строительства локальных очистных сооружений (ЛОС) на водовыпусках в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Так, ЛОС №7 уже готово на 65 процентов. Специалисты смонтировали основные конструкции на площадке: установку очистки ливневых вод производительностью 200 литров в секунду с глубиной заложения до семи метров от поверхности земли, колодцы, блоки, люки. Идет монтаж оборудования, обустройство проездов и тротуаров. К концу года начнутся пусконаладочные работы. А очистное сооружение в Ворошиловском районе планируют сдать в августе.

Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
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По информации пресс-службы администрации региона, стоки будут проходить три степени очистки с применением уникального сорбента. В Центральном и Ворошиловском районах будет по четыре таких ЛОС, два - в Тракторозаводском, по одному - в Советском, Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском.

- Мы приступили к реализации первого на Волге проекта по снижению негативной нагрузки на реку при сбросе ливневых вод. Это сложный масштабный проект, который реализуется впервые. Строительство 14 локальных очистных сооружений идет в графике, в 2021 году они будут завершены. Это позволит очищать 70 процентов всех ливневых стоков Волгограда. Затем начнется следующий этап, который позволит замкнуть в очистную систему оставшиеся 30 процентов ливневых стоков. Средства предусмотрены в полном объеме, серьезных проблем в реализации проекта не видим, - сказал Андрей Бочаров.

До сих пор в областном центре не была предусмотрена система очистки загрязненных вод, поступающих по ливневой канализации. Растаявший снег вместе с грязью и дождевые потоки попадали из 68 ливневых выпусков непосредственно в Волгу. Системно решить эту проблему удастся благодаря включению предложений Волгоградской области в федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Строительство очистных сооружений на 14 водовыпусках в Волгу началось в 2019 году. Ввод в эксплуатацию первых шести коллекторов запланирован в этом году, остальные построят в следующем. Предусмотренное проектом оборудование отечественного производства позволит очищать до 1088 тысяч кубометров в год.

Андрей Бочаров отметил, что подойти к решению такого технологически сложного и дорогостоящего вопроса помогла выполненная в 2014-2018 годах работа по повышению надежности коммунальной системы Волгограда, в том числе создание современного комплекса очистки канализационных стоков, которые больше не сбрасываются на грунт.

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