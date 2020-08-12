В Волгоградской области от коронавируса умер глава района

Руководитель Камышинского муниципального района Владимир Ерофеев скончался от осложнений на фоне хронических заболеваний, спровоцированных коронавирусной инфекцией. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Первые признаки недомогания чиновник почувствовал 28 июля. Его госпитализировали в районную больницу. Состояние здоровья пациента улучшилось, врачи рассматривали возможность перевести его на амбулаторное лечение. Однако 6 августа начали прогрессировать осложнения. Больного отправили в Волгоград, где он и умер.

Ерофееву было 67 лет. Камышинский район он возглавлял с октября 2005 года.

За последние сутки в Волгоградской области подтвердился диагноз covid-19 у 91 человека. Всего в регионе зарегистрирован 10281 случай заражения. Умерло 75 граждан.