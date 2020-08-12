Новости

В Новой Зеландии из-за коронавируса не стали распускать парламент 07:27
В Южной Корее число погибших из-за ливней увеличилось до 33 07:25
Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя 06:28
Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению 05:57
В Сингапуре начались испытания вакцины от коронавируса Lunar-Cov19 05:25
Осужден пассажир, устроивший дебош в самолете Новосибирск - Хабаровск 05:22
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск" 05:12
Вильфанд: Четверг станет самым холодным днем недели в Москве 04:32
Космические силы США заявили о праве на наступательные операции 04:06
Израиль поразил объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой 03:57
Жертвами ураганного ветра в США стали два человека 03:15
Правоохранители вернули ситуацию в Минске под свой контроль 02:54
Трамп: США произведут 600 миллионов доз вакцин от COVID-19 02:39
Россотрудничество перейдет к гуманитарному влиянию на другие страны 01:57
"Волна холода" в европейской части России закончится на следующей неделе 01:55
"Краснодар" начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф 01:43
Трампа удивил выбранный Байденом кандидат в вице-президенты 01:33
В Нидерландах обнаружена крупнейшая в истории нарколаборатория 01:15
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США 00:40
На Сахалине после шторма на берегу обнаружили неизвестное существо 00:18
"Рубин" назвал судью Иванова лучшим игроком матча с "Локомотивом" 00:07
Кабмин выделит средства на доплаты классным руководителям 00:00
В Минске начались столкновения правоохранителей и протестующих 11.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 11.08.2020
Следователи выяснят причины вспышки COVID в летнем лагере под Иваново 11.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 07:33
Рубрика: Культура

В камне и бронзе

Скульптор из Волгограда представил проект памятника врачам
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 178(8232)
В России прошел конкурс на лучший проект памятника врачам, борющимся с коронавирусом. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. В итоге победителей оказалось трое: петербургский дизайнер Дмитрий Силинский, нижегородский архитектор Дмитрий Пермяков и волгоградский художник Евгений Павлюченко. Место установки композиции обещают определить позднее.

Волгоградец воплотил свою модель в двух вариантах: в камне и бронзе. Монумент представляет глыбу скалы, из которой высечены врач и пациент. Эти образы просты и лаконичны, что делает их понятными каждому зрителю. Доктор делает больному искусственную вентиляцию легких. Слева скульптурную группу обрамляет каменная плита с надписью. Высота памятника - три метра.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В Беларуси открыли памятник "десантнику № 1" Василию Маргелову

- Скульптура "Спасающая жизни" посвящается всем медработникам, чей труд - это милосердие и огромная ответственность, риск для здоровья, как собственного, так и своих близких, - рассказал автор Евгений Павлюченко.

Однако волжский скульптор Сергей Щербаков заподозрил, что где-то нечто похожее уже видел.

"Волгоградец просто взял существующий памятник медикаславная попкам Великой Отечественной войны в Севастополе и добавил современную деталь (маску ИВЛ) в существующую композицию. Зачем ломать голову?" - написал Щербаков в соцсети.

С одной стороны, композиция достаточно распространена и в живописи, и в скульптуре. Даже на Мамаевом кургане, на площади Скорби есть изваяние матери, оплакивающей сына. Но сходство с крымским памятником в самом деле большое и не ограничивается положением фигур в пространстве. Выполненное из розового гранита изваяние "Медицинским работникам, участникам обороны и освобождения Севастополя в Великую Отечественную войну" тоже имеет слева каменное обрамление с надписью.

- Я не помню памятника, о котором говорит скульптор Щербаков. Но тут нет никакого плагиата, потому что это переосмысление классического сюжета, - объяснил "РГ" Евгений Павлюченко. - Я больше занимался другой работой - "Руки, разрывающие коронавирус". А эту просто сделал в противовес ей. Меня самого удивило, что жюри предпочло более классический проект.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова
Как в Москве ремонтируют дома-памятники
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом