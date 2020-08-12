В России прошел конкурс на лучший проект памятника врачам, борющимся с коронавирусом. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. В итоге победителей оказалось трое: петербургский дизайнер Дмитрий Силинский, нижегородский архитектор Дмитрий Пермяков и волгоградский художник Евгений Павлюченко. Место установки композиции обещают определить позднее.

Волгоградец воплотил свою модель в двух вариантах: в камне и бронзе. Монумент представляет глыбу скалы, из которой высечены врач и пациент. Эти образы просты и лаконичны, что делает их понятными каждому зрителю. Доктор делает больному искусственную вентиляцию легких. Слева скульптурную группу обрамляет каменная плита с надписью. Высота памятника - три метра.

- Скульптура "Спасающая жизни" посвящается всем медработникам, чей труд - это милосердие и огромная ответственность, риск для здоровья, как собственного, так и своих близких, - рассказал автор Евгений Павлюченко.

Однако волжский скульптор Сергей Щербаков заподозрил, что где-то нечто похожее уже видел.

"Волгоградец просто взял существующий памятник медикаславная попкам Великой Отечественной войны в Севастополе и добавил современную деталь (маску ИВЛ) в существующую композицию. Зачем ломать голову?" - написал Щербаков в соцсети.

С одной стороны, композиция достаточно распространена и в живописи, и в скульптуре. Даже на Мамаевом кургане, на площади Скорби есть изваяние матери, оплакивающей сына. Но сходство с крымским памятником в самом деле большое и не ограничивается положением фигур в пространстве. Выполненное из розового гранита изваяние "Медицинским работникам, участникам обороны и освобождения Севастополя в Великую Отечественную войну" тоже имеет слева каменное обрамление с надписью.

- Я не помню памятника, о котором говорит скульптор Щербаков. Но тут нет никакого плагиата, потому что это переосмысление классического сюжета, - объяснил "РГ" Евгений Павлюченко. - Я больше занимался другой работой - "Руки, разрывающие коронавирус". А эту просто сделал в противовес ей. Меня самого удивило, что жюри предпочло более классический проект.