Тем не менее многие жители района говорят о том, что, давая зеленый свет работам, власти фактически одобряют уничтожение детского лагеря "Отважный". Люди предполагают, что в августе, да и в бархатный сезон, вряд ли кто поднимет особый шум по поводу открытия карьера.
Но позже, считают они, и достаточно скоро на месте лагеря уже будет карьер. Несмотря на то, что еще в январе глава Крыма Сергей Аксенов распорядился остановить действие лицензии на разработку на участке Чокаташский вблизи "Отважного". Он пояснил тем, что разработка ни одного месторождения в республике не начнется, если она будет идти "вразрез с интересами местных жителей и всего региона, не говоря уже о вреде экологии". Незадолго до этого глава регионального минэкологии Геннадий Нараев сообщил, что предшествующие созданию карьера строительные работы приостановлены из-за негативных отзывов о планируемом геологическом изучении, разведке и добыче магматических пород.
Комментируя опасения судакчан, в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК рассказали, что в ведомство регулярно поступают требования граждан не допустить открытия карьера Чока-Таш. В минэкологии напомнили, что, хотя 23 января этого года остановили действие лицензии на разработку карьера, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в апреле Правительство РФ приняло постановление "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году". То есть отменило запрет и восстановило права пользования недрами в этом году.
Вместе с тем, в минэкологии Крыма подчеркнули, что вопрос решат в пользу жителей Судака, а право пользования недрами по лицензии "Крымской нерудной компании" прекратят в 2021 году.
"На участке добыча полезных ископаемых с момента выдачи лицензии в июне 2016 года не велась, - уточнили в пресс-службе. - Сейчас работы также не ведутся".
А в администрации Симферополя, в ведении которой находится лагерь "Отважный", заявили, что намерены восстановить обветшавшую инфраструктуру здравницы.
- Сейчас мы во взаимодействии с Корпорацией развития Республики Крым ищем инвестора, - рассказал "РГ" замглавы Симферопольской администрации Эмиль Мамедиев. - Ведутся переговоры. Планируется восстановить лагерь и впредь использовать по назначению.
Вице-мэр Симферополя признался, что, если поиск инвесторов не принесет успехов, в ближайшее время горадминистрация рассмотрит вопрос о передаче зданий и сооружений "Отважного" в госсобственность. К тому же участок, на котором расположен лагерь, итак в государственной собственности, пояснил Мамедиев. .