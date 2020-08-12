В селе Лесном прошел сход граждан, на котором они положительно оценили разработку карьера на участке Чокаташский вблизи детского оздоровительного лагеря "Отважный", подведомственного администрации Симферополя. Свою позицию селяне обосновали созданием "Крымской нерудной компанией" новых рабочих мест в Лесном в связи с началом добычи диоритового порфирита. Однако в минэкологии Крыма заверили, что уже в 2021 году лишат предприятие права пользования недрами по лицензии на карьер Чока-Таш.

Тем не менее многие жители района говорят о том, что, давая зеленый свет работам, власти фактически одобряют уничтожение детского лагеря "Отважный". Люди предполагают, что в августе, да и в бархатный сезон, вряд ли кто поднимет особый шум по поводу открытия карьера.

Но позже, считают они, и достаточно скоро на месте лагеря уже будет карьер. Несмотря на то, что еще в январе глава Крыма Сергей Аксенов распорядился остановить действие лицензии на разработку на участке Чокаташский вблизи "Отважного". Он пояснил тем, что разработка ни одного месторождения в республике не начнется, если она будет идти "вразрез с интересами местных жителей и всего региона, не говоря уже о вреде экологии". Незадолго до этого глава регионального минэкологии Геннадий Нараев сообщил, что предшествующие созданию карьера строительные работы приостановлены из-за негативных отзывов о планируемом геологическом изучении, разведке и добыче магматических пород.

Комментируя опасения судакчан, в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК рассказали, что в ведомство регулярно поступают требования граждан не допустить открытия карьера Чока-Таш. В минэкологии напомнили, что, хотя 23 января этого года остановили действие лицензии на разработку карьера, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в апреле Правительство РФ приняло постановление "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году". То есть отменило запрет и восстановило права пользования недрами в этом году.

Вместе с тем, в минэкологии Крыма подчеркнули, что вопрос решат в пользу жителей Судака, а право пользования недрами по лицензии "Крымской нерудной компании" прекратят в 2021 году.

"На участке добыча полезных ископаемых с момента выдачи лицензии в июне 2016 года не велась, - уточнили в пресс-службе. - Сейчас работы также не ведутся".

А в администрации Симферополя, в ведении которой находится лагерь "Отважный", заявили, что намерены восстановить обветшавшую инфраструктуру здравницы.

- Сейчас мы во взаимодействии с Корпорацией развития Республики Крым ищем инвестора, - рассказал "РГ" замглавы Симферопольской администрации Эмиль Мамедиев. - Ведутся переговоры. Планируется восстановить лагерь и впредь использовать по назначению.

Вице-мэр Симферополя признался, что, если поиск инвесторов не принесет успехов, в ближайшее время горадминистрация рассмотрит вопрос о передаче зданий и сооружений "Отважного" в госсобственность. К тому же участок, на котором расположен лагерь, итак в государственной собственности, пояснил Мамедиев. .