Жителя Крыма задержали за ограбление двух офисов микрозаймов

В Симферополе сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в разбойных нападениях на офисы выдачи микрокредитов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Ранее правоохранителям сотрудники двух микрокредитных организаций сообщили, что днем неизвестный мужчина в маске ворвался в их офисы и, угрожая ножом, похитил деньги. В одном случае - около 8 тысяч рублей, во втором - 30 тысяч рублей.

В результате оперативники отдела полиции "Киевский" УМВД России по Симферополю задержали 38-летнего симферопольца. Он дал признательные показания и пояснил, что похищенными деньгами собирался рассчитаться по многочисленным кредитам.

При обыске в жилище мужчины оперативники изъяли нож и одежду, в которой он совершал разбойные нападения.

Следственный отдел Отдела полиции №2 "Киевский" УМВД России по Симферополю возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Таким образом, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.