Челябинский губернатор пообещал штатное начало учебного года

Глава Южного Урала Алексей Текслер пообещал, что школы в новом учебном году откроются в штатном режиме. Соответствующее заявление он сделал во время инспекционной поездки по региону, сообщили в среду в правительстве Челябинской области.

- Все школы региона приступят к работе с 1 сентября,- сообщили в пресс-службе правительства. - Учебный год начнется с соблюдением всех эпидемиологических требований и норм.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом характеризуется в регионе как стабильная. Последнюю неделю в минздраве констатируют ежедневное снижение числа заболевших. По данным на 12 августа, выявлено 86 случаев COVID-19, 121 пациент выписан из больниц, четыре - скончались.

Всего с начала пандемии на южном Урале выявлено 12 977 случаев заболевания. 8 968 человек переболели благополучно. 292 южноуральца скончались. 3 675 заболевших продолжают лечение.