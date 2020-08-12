В этом дачном сезоне "РГ" следит за успехами и неудачами нескольких горожан, которые выращивают на своих участках живность. В конце апреля мы познакомили вас, уважаемые читатели, с нашими героями: журналистом Константином Балагаевым из Екатеринбурга, супервайзером Максимом Семеновым и фитнес-тренером Егором Смирновым из Хабаровска, директором юридической компании Сергеем Тетериным из Свердловской области, а также журналистом из Астрахани Александром Алымовым. Участники своеобразного реалити-шоу под условным названием "Живое подворье" рискнули и завели индюков, свиней, кроликов и гусей. Теперь они делятся с читателями "РГ" хитростями содержания птиц и животных. Сегодня рассказываем о том, что произошло на подворьях горожан с момента нашей последней встречи в июне.

Купание кроля

Крольчат нового поколения ждут со дня на день в хозяйстве уральского юриста Сергея Тетерина. Это второе потомство, которое принесут три крольчихи, купленные им в середине весны. Первые новорожденные - 24 ушастых - уже ведут самостоятельную жизнь. Треть малышей - восемь крольчат - вместе с их мамой Сергей недавно подарил своим знакомым. Отдал в добрые руки без всякого вознаграждения. Так что навара от своей кролиководческой затеи Тетерин пока не получил, зато хлопот у юриста явно прибавилось.

Кроликовод Сергей Тетерин навара от своей затеи пока не получил. Фото: Архив Сергея Тетерина

Для оставшихся крольчат пришлось экстренно строить новую клетку. Жару под 40 градусов, установившуюся на Урале в середине июля, ушастые переносили тяжело. Несмотря на то что порода короткошерстная и именуется "калифорнийской", южный зной для кролей - аномалия. Вроде клетки стоят под навесом, полностью продуваемые - дно решетчатое, стены из оцинкованной сетки, но вместо прохлады ветер заносил только зной. Для охлаждения зверьки сами устраивали себе купание: взрослая крольчиха засовывала голову в поилку и трясла мордочкой так энергично, что брызги летели во все стороны. Под этот освежающий фонтан пытались попасть мелкие кроли. И, подмокнув, счастливо отскакивали в сторону.

Главное - надо было уследить, чтобы в поилке не иссякала и оставалась прохладной вода. Поголовье удалось спасти только благодаря постоянной замене (два-три раза в день) воды в поильной системе, которую кроли превратили еще и в бассейн. Все это требовало дополнительного времени, которого сейчас у юриста Тетерина не так уж много.

Кролиководством Сергей занялся в разгар самоизоляции: суды были закрыты из-за ограничений, связанных с пандемией. Времени свободного - море, и идея обзавестись животиной захлестнула с головой. Кролики показались оптимальным вариантом: ухода особого не требуют, а корм им можно заложить на несколько дней вперед. Но сейчас, когда юридическое дело вновь взяло в оборот, Тетерин уже пересматривает свою оценку "влияния кроликов на жизнь человека". Ведь с кроличьей плодовитостью - по два десятка новорожденных каждые два месяца - количество подопечных возрастает в геометрической прогрессии.

- Когда работа требует постоянных поездок, даже с самыми неприхотливыми питомцами справиться без вторых рук сложно. Тем более что главная нынешняя помощница - дочь - уезжает учиться. Будем искать трудовые резервы, - признается Сергей.

Опять же надо готовить на зиму основательную материальную базу. Триста килограммов травы Тетерин накосил литовкой сам, еще про запас купил у местных фермеров два рулона прессованного сена (около 600 килограммов). Плюс комбикорм. Впереди - строительство утепленной, не продуваемой ветрами фермы.

Советы

В жару следить, чтобы в поилке у кроликов всегда была прохладная вода, менять ее два-три раза в день.

Хрюшкин дом

На ферме хабаровчан Максима Семенова и Егора Смирнова пополнение: опоросились две чушки-первородки - на подворье добавилось восемь малышей.

Свиное стадо Максима Семенова и Егора Смирнова постепенно разрастается. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мамаши оказались очень аккуратными и заботливыми. Поросята хорошо растут, - доволен Максим.

За последний месяц фермеры продали трех поросят, еще трех от черной свиньи - им уже по два месяца - вот-вот отдадут. Зато вернулся в хозяйство огромный кабан.

- Весной мы поменяли его на двух свиноматок. Но на другой ферме он повел себя неадекватно: чушек не огуливал, а только ел, - рассказывает Егор. - Пришлось вернуть "на родину". Кабан уже под 300 килограммов, просто гигантская "машина". Планируем его в ближайшее время кастрировать и через месяц - на мясо.

Для разрастающегося стада требуется расширять жилплощадь. Новый приплод решили пока переселять в пустующий курятник и заложили фундамент второго свинарника. Опыт-то строительства "свинских дворцов" уже есть.

- Когда начали обустраивать ферму, стали считать, сколько будет стоить постройка из дерева, из пиломатериалов. Суммы вышли космические - полмиллиона минимум за сарай в 60 квадратов. В итоге сделали за 150 тысяч: нашли по объявлению шпалы. Двери сами смастерили. Окна списанные: в подъезде как раз меняли рамы, и в "управляйке" были даже рады, что мы их увезли, - вспоминает Максим. - Единственное, что мы купили из хорошего материала, - листвяк на пол и гофролист на крышу. Строили сами.

Свинарник стоит уже три года, не требуя ремонта. Лишь одну ошибку пришлось исправлять.

- Это же был первый опыт, и крышу мы устроили неправильно, - объясняет Егор. - Думали, что достаточно минеральной ватой проложить. А позже, когда руки дойдут, планировали закрыть ее досками. Но из-за животных в свинарнике высокая влажность, они очень сильно отдают тепло. Когда покормишь, пар бывает, как в сауне, и минвата стала набухать, расслаиваться, сыпаться на пол. А главное - свиньи начали ее грызть, кусать, вытягивать. Встав на задние ноги, они как раз доставали до верха. В общем, утеплитель съели и потолок разломали.

Хрюшки хулиганили не от голода - им просто было… скучно. Вот и развлекались как могли. Крышу фермеры утеплили пенопластом (на него свиньи тоже покушались) и зашили досками - твердую древесину кусать не так весело. Для подстилки в загонах ребята чередуют опилки и сено.

- Сено даем, потому что свинюшки любят с ним заниматься, делать себе гнездо. Кинешь им ветку или кость - и они, как собаки, бегают, грызут, играют, - делится Максим. - Важно, чтобы свинья была чем-то занята. В некоторых хозяйствах просто вешают цепь - животным же нужно зубы точить. Но мы у поросят клыки удаляем. Если этого не сделать в младенчестве, отрастающие зубы будут создавать им дискомфорт, и свиньи тогда начинают грызть все подряд.

Новый свинарник должен получиться удобней первого. К тому же - приятный бонус! - вновь удалось сэкономить.

- Закрывался магазин стройматериалов, владелец распродавал запасы подчистую. И все чуть ли не за десять процентов цены, - объясняет Егор. - Мы докупили на стройку бензопилы и топоры. Взяли триммер траву косить. Набрали емкостей под воду, бочек по 50, по 100 рублей. Все в хозяйстве пригодится. А гвоздей у нас теперь столько, что еще и внукам хватит. И потратили только шесть тысяч рублей.

Советы

Не давать свиньям скучать.

Как я потерял индюка

У Константина Балагаева первая потеря. Он рассказывает: умер индюк. Один из пятнадцати. И жалко, и досадно: в начале сезона давал себе слово быть внимательным и уж точно не потерять ни одной птицы. Но опять, как и в прошлые годы, недоглядел: нужно было отсаживать вялого пацана и начинать лечение чуть раньше, тогда, может, выжил бы.

Индюкам уже больше трех месяцев, они окрепли и выдержали небывалую для Урала жару. Фото: Сергей Панасенко/РГ

С другой стороны, известно: если заводишь индеек, другую птицу на участке лучше не держать - рискованно такое соседство. Уткам и гусям нужна какая-никакая вода, хоть в тазу, а маленькие индюшата очень чувствительны к температуре. Если, например, намочат лапки, могут простыть. У куриц кислотность желудочно-кишечного тракта выше, чем у индюков: зараза, которая для кур - трын-трава, для индеек может быть очень опасной. Водоплавающей птицы у меня нет, а кур много. Отказаться от них ради индюков - не дело: индюки на сезон, а куры круглый год несут яйца. Остается одно: как-то исхитряться, чтобы птицы между собой не контактировали, жили в разных помещениях, имели свои выгульные площадки. Все это я предусмотрел, когда строил птичник, но вот с лазом на выгул просчитался: он один для кур и индюков. На улицу птицы выходят по одному пути, хоть и на разные площадки. И это уже минус.

Но главная опасность, пожалуй, в том, что выгул годами один и тот же и под открытым небом. Уже в первый сезон за считанные дни индюки вытоптали газон до голой земли, превратили почти в асфальт. Восстановить растительность в межсезонье невозможно, поэтому гуляют индюки по инфицированному с прежних времен выгулу. Схватили что-то с земли, не загнал во время дождя в помещение, а они попили из лужи - могут заболеть.

По идее, надо бы забетонировать всю выгульную площадку, сделать над ней навес от дождя, а на бетон укладывать слой стружки. Тогда с точки зрения борьбы с инфекцией все станет куда как лучше: загрязнилась подстилка - переворошил или подсыпал новую. А в конце сезона убираешь всю стружку и обеззараживаешь пол. Но руки не поднимаются заливать землю бетоном - жалко. Единственное, что придумал, - делить выгул надвое: одна часть в работе - другая стоит под паром, хоть как-то восстанавливается, и так по кругу. Но проблему это, разумеется, не решает.

Поэтому надо следить за тем, как выглядит птица, как она себя ведет, какой у нее помет. Если индюк стал вялым, сонным, смотрится, как сгорбленный марабу - шея постоянно втянута в плечи, крылья приопущены, часто задерживается у поилки, помет жидкий, а по цвету, как у младенца, все - точно гистомоноз. Это очень распространенное у индеек заболевание, причем заразное: проглядел одну птицу, не отсадил вовремя - и ее можешь потерять, и другие заразятся. Индюк погиб именно от этой инфекции: поздно начал его лечить.

Надеюсь, других потерь не будет. Индюкам уже больше трех месяцев, они довольно окрепли, чтобы, случись что, справляться с болезнями. Выдержали и небывалую на Урале жару: несколько дней температура держалась около сорока градусов. Птицы - я раньше не знал этого - очень страдают от жары, пожалуй, больше, чем мы, люди. И точно так же не выносят палящего солнца - запросто получают солнечный удар и погибают. В жаркие дни куры, например, даже не выходят из курятника - так там и сидят на жердях, открыв клюв и приподняв крылья - выглядят, как последние горемыки! Или, если на выгуле есть полоска тени, пытаются поглубже зарыться в землю. В жаркий день я не загоняю индюков в птичник: да, там чуть прохладней, но нет ветерка. Над частью выгула сделан навес, под ним они и сидят, пока выгульную площадку не закроет тень от курятника.

Советы

• Следить за внешним видом, поведением и пометом птиц, чтобы вовремя выявить заболевшего и не допустить распространения инфекции.

• В жару чаще менять воду, добавлять в нее аскорбиновую кислоту. Посадите на участке большую грядку люцерны, тогда у вас всегда будет зелень для птицы.

На гуся и мед

Александра Алымова пригласили организовать международный фестиваль в одном из самых знаменитых гусиных регионов страны - Башкирии. Он пройдет 20 августа на инвестиционном форуме "Зауралье" и будет называться "Гусь и мед". В программе - выставка гусей и всего, что с ними связано: пух, перо, фуагра….

Любимое лакомство гусиного семейства - арбуз. Фото: Наталья Попова

Ключевую роль сыграли как оргспособности Александра - он уже проводил подобного масштаба форумы, так и опыт гусиного фермера, ну и, конечно же, публикации "РГ". Напомним, в апреле Александр и его супруга Наталья купили на "Авито" гусят всего неделю от роду и поселили их в одной из комнат собственного городского дома, а когда потеплело, переместили в гусятник, построенный своими руками во дворе.

Теперь гуси выросли: трех- и четырехкилограммовые самцы вперевалочку гуляют по загону, приглядываясь к более миниатюрным самкам, и громко гогочут, когда кто-нибудь чужой близко подходит к забору. А хозяева обдумывают, когда начать убой птицы.

- Я прочитал, что лучше резать гусей в августе, даже если они не очень велики, - рассказал Александр. - Расходы на корм к этому времени относительно веса, что набрала птица, самые выгодные, себестоимость мяса ниже. Дальше гуси уже не станут так активно расти, как раньше. Даже если к ноябрю их вес достигнет пяти килограммов, траты на корм перекроют ожидаемые доходы.

Да и покупатели, по его словам, с удовольствием берут некрупные тушки: трех-четырех килограммов вполне достаточно для одной семьи, и по деньгам приемлемо, ведь гусь - не самое дешевое удовольствие: 500 рублей за кило. В итоге одна птица тянет в среднем на 1,5-2 тысячи рублей.

Кстати, у всех 15 гусей уже есть потенциальные покупатели. Прознав, что Александр разводит живность, знакомые один за другим стали бронировать птицу.

- Они ведь домашние, ухоженные, выращены на качественном корме, отсюда и спрос, - объясняет Александр. - Мы их еще травой, овощами и фруктами с нашего стола подкармливаем. Любимое лакомство гусей - астраханские арбузы.

Тем не менее с забоем живности Алымовы решили повременить примерно месяц: Александру нужно вернуться с фестиваля и подготовиться к процессу. Во-первых, на ощипывание (Алымовы решили делать это вручную) уйдет два-три дня, а во-вторых, не так-то просто расстаться с гусями, которых полгода растил, вкладывая душу.

- Для меня это будет непростой период, - признается Александр. - Прекрасно понимаю: для того их и выращивают, но каждый раз, когда несу на убой птицу, извиняюсь перед каждой.

Пока Александр в отъезде, в гусином хозяйстве остаются Наталья, ее бабушка Маргарита Кирилловна и две собаки. Забот у них немного: вовремя кормить, поить и отгонять наглых голубей, опустошающих гусиные кормушки.

Советы

• Содержать гусятник и кормушки в чистоте.

• Защищать загон от голубей.