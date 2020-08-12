Кошка, плита и тонометр: Что забывают пассажиры в поездах

Сервис по поиску забытых в поездах вещей помогает рассеянным пассажирам вернуть оставленное в вагонах. Всего с момента запуска этой услуги (с марта 2019 года) проводники обнаружили 21 тысяча утерянных предметов. В том числе 1300 забытых вещей вернули путешественникам сотрудники уральского филиала РЖД.

Особенно забывчивы стали пассажиры нынешним летом: только в июле в вагонах поездов дальнего следования нашли почти две тысячи предметов. В том числе из уральских поездов возвращено владельцам 157 оставленных вещей.

Как показывает статистика, чаще всего оставляют предметы одежды, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства и документы. Однако не обходится и без курьезов: однажды пассажиры забыли в вагоне сумку-переноску с кошкой. В июле проводники находили на полках рыболовные удочки, канистру с автошампунем, двухкомфорочную электроплиту, тонометр, три атласа анатомии человека, а также дисковую пилу.

Для того, чтобы получить обратно забытое имущество, пассажирам на специальном сервисе РЖД необходимо заполнить электронную заявку: указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.