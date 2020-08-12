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Рубрика: Общество

А ему и петь охота

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 178(8232)
В шестнадцати городах и районах Курганской области с 1 сентября дети будут бесплатно посещать кружки и секции по специальным сертификатам: в регионе вводится система персонифицированного финансирования дополнительного образования. С 1 января 2021 года к программе присоединятся остальные районы.

Как пояснил директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров, старая система изжила себя. В Зауралье много кружков и секций, но посещают их единицы. Из 10-15 человек, записавшихся в начале учебного года, к маю остаются двое-трое: кого-то не устроил педагог, кто-то нашел занятие поинтереснее. В итоге секция существует, а детей в ней нет.

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Сейчас все изменится. Каждый ребенок и подросток от 5 до 18 лет имеет право получить сертификат и выбрать понравившуюся программу. У сертификата есть номинал, его размер определяют муниципальные власти каждого района самостоятельно. Но для детей кружки бесплатны.

- Наша задача - чтобы родители и дети проголосовали рублем за востребованных педагогов, - говорит Андрей Кочеров. - За ребенком закрепляют бюджетные средства, которые пойдут только на оплату кружка или секции. Если воспитанник прекращает посещение, погашенной считается та сумма, на которую он позанимался. Остаток сохраняется, его можно перенести на другой кружок.

На заметку

Для получения сертификата родителям необходимо зарегистрироваться на портале "Навигатор дополнительного образования детей Курганской области": р45.навигатор.дети. В "Личном кабинете" внести сведения о ребенке и подать заявку на обучение по выбранной программе.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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