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12.08.2020 16:17

Рынок непуганых покупателей

Льготная ипотека поддержала застройщиков и вернула на рынок потребителей
Текст: Наталия Швабауэр (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 179(8233)
Летом рынок жилья обычно переживает спад, но нынешний год слишком нетипичен. И главным ньюсмейкером в этой теме остается государство.

Напомним, что 1 мая стартовала новая ипотечная программа для новостроек под 6,5 процента годовых, а 27 апреля многодетным россиянам, у которых третий или последующий ребенок появился на свет после 1 января 2019 года, кабмин выделил 9,5 миллиарда рублей на погашение жилищных кредитов (450 тысяч на семью). 24 июля ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25 процента, что автоматически повлекло за собой всплеск рефинансирования. Следующий шаг правительство РФ сделало 3 августа, уменьшив первый взнос по льготной программе с 20 до 15 процентов.

То, что получилось в итоге, эксперты называют "рынок непуганых покупателей и осторожных застройщиков". С одной стороны, объемы жилищного кредитования вернулись к допандемийным. С другой - никто не может сказать, надолго ли.

Фото: iStock
Кабмин выделил еще 11,8 млрд руб. на погашение ипотеки многодетных семей

Так, на Среднем Урале в июне выдали 3974 ипотечных кредита на сумму 8,8 миллиарда рублей, что больше, чем в мае, на 26 процентов по количеству и на 33 - по объему. В общей массе 1383 договора на 3,6 миллиарда рублей - по объектам долевки. В целом со старта льготной программы на новостройки свердловчане оформили 2357 займов на сумму более пяти миллиардов рублей.

- Ограничения, связанные с пандемией, сделали более осторожными как банкиров, так и потенциальных заемщиков. Поэтому ЦБ принял ряд мер, направленных на восстановление кредитования. Как видим, они оказали позитивное влияние. Дальнейшему росту будет способствовать как программа льготной ипотеки, так и постепенное восстановление деловой активности, - считает начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

По регионам показатели роста ипотечной нагрузки сильно отличаются. Допустим, очень скромные результаты в Нижегородской, Ленинградской, Самарской областях. А вот Приморский край и Бурятия демонстрируют обратное благодаря программе "Дальневосточная ипотека под два процента годовых". Тюменская, Курганская, Свердловская области - в середнячках (прирост от 20 до 40 процентов по отношению к показателям середины 2019 года).

Фото: istock
У банков появилась новая схема отъема уже оплаченной ипотеки

Удешевление ипотеки и ее доступность - позитивная новость, но стимулирование спроса должно происходить на фоне гармоничного роста предложения, считает аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. К примеру, с начала года ипотечная задолженность по долевке на Дальнем Востоке выросла на 37 процентов, а объем строящегося жилья - лишь на три. Причем проблема актуальна не только для этой территории: пока льготная ипотека больше стимулирует потребителей, чем застройщиков. Многие компании не торопятся с закладкой новых домов, пока нет уверенности в хороших темпах продаж в ближайшие два года. К тому же далеко не все получают одобрение по проектному финансированию.

- Льготная ипотека сработала, покупатели, которые взяли паузу несколько месяцев назад, вернулись на рынок жилья. Но оживление в первичном сегменте контрастировало со стагнацией на вторичном. К тому же государство поддерживает рынок в том виде, в каком он сформировался к текущему моменту, с территориальными и продуктовыми диспропорциями. Субсидирование ставки и снижение первоначального взноса не нивелирует их, а только усиливает. В частности, привлекает покупателей с более низким доходом, что упрощает спрос и тормозит качественное развитие недвижимости. Господдержка новостроек никак не решает жилищный вопрос в глубинке: более 50 процентов рынка сегодня сосредоточено в десяти городах России. Реальную оценку последствий пандемии можно будет дать лишь осенью, - подчеркивает Михаил Хорьков.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Решение о продлении программы льготной ипотеки после 1 ноября будет принимать президент, исходя из заинтересованности в ней населения. Пока мое личное общение с застройщиками и поездки по регионам показали: продукт востребован. Девелоперы фиксируют рост спроса после появления льготного кредитования. Более активно продавая квартиры, они начинают инвестировать в новые площадки, а для строительной отрасли это крайне важно.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Рынок кредитования

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