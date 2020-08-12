На бывшего курганского замгубернатора завели четыре дела о взятках

Сотрудники следственного управления СКР и оперативники УФСБ России по Курганской области выявили новые эпизоды получения взяток бывшим первым заместителем губернатора - директором регионального департамента агропромышленного комплекса Сергеем Пугиным, сообщает пресс-служба следственного ведомства.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник неоднократно получал от 50 до 500 тысяч рублей от коммерческого директора одного из шадринских предприятий в 2015-2018 годах. Такова была цена предпринимателя за покровительство при выполнении муниципальных контрактов по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий. Всего установлено около 700 тысяч рублей незаконного вознаграждения. В связи с этим против экс-замгубернатора и взяткодателя возбуждено четыре уголовных дела за получение и дачу взяток по статьям 290 и 291 УК РФ. По ходатайству следователя, имущество Пугина и его родственников арестовано. Расследование продолжается.

Напомним, Сергея Пугина задержали в конце апреля 2020 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его обвиняют в подписании вместе с бывшим заместителем главы Шадринского района фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика. Так, в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района было запланировано строительство ряда объектов, но работы до сих пор не завершены, а деньги подрядчику перечислены, часть похищена. Ущерб от действий чиновников, по предварительным оценкам, составляет более 195 миллионов рублей.

По ходатайству следствия, 30 июля суд продлил Пугину срок заключения под стражей до 3 октября.