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12.08.2020 08:23
Рубрика: Культура

Посторонним вход разрешен

Текст: Марина Порошина (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 178(8232)
"Арт-Сатка. Креативное общественное пространство" - такая интригующая табличка появилась на входе в бывшее учебное здание политехнического колледжа. Более трехсот квадратных метров на первом этаже стараниями дизайнеров превратились в ярко и стильно оформленные помещения, куда любой житель города может прийти, чтобы с пользой для ума и души провести свободное время.

Несколько зон оборудовали современной мультимедийной техникой и дизайнерской мебелью: в кинозале будут проходить лекции, конференции, семинары, в коворкинг-зоне - мастер-классы. В библиотеке читателей ждут книги о культуре, искусстве, истории, детская литература. Порисовать на песке или воде гостям предложат в "тихой комнате", а в детской дошколята смогут вволю пошуметь, причем под присмотром педагога. Отдельная игровая оборудована для подростков. Есть даже кухня, кофе-бар и скамья-"волна" с подушками для тех, кто пришел надолго.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудован пандус с кнопкой вызова, мнемосхема-навигация с использованием шрифта Брайля, в IT-комнате есть рабочее место для слабовидящих, а в кинозале - система глушения звука, это важно для людей с нарушениями слуха. У нас много возможностей и много предложений! - подчеркивает руководитель "Арт-Сатки" Елена Субботина.

А самое удивительное - вход на все мероприятия досугового учреждения, созданного на средства Фонда президентских грантов и Фонда поддержки и сохранения культурных инициатив "Собрание", свободный.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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