На Урале оперштаб ответил на идею ученика тестировать на COVID-19 в школах

Екатеринбургский старшеклассник выступил с инициативой провести бесплатное тестирование на коронавирус свердловских школьников и студентов, которые с 1 сентября выходят на учебу.

Предложение школьник отправил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру образования и молодежной политики Юрию Биктуганову. Об этом он написал в своих соцсетях. В письме парень руководствуется высокой стоимостью исследования, которая может оказаться не по карману родителям и студентам. По его убеждению, тестирование поможет выявить зараженных на раннем этапе и не допустить распространение болезни среди учеников и преподавателей.

"РГ" обратилась в оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом с просьбой прокомментировать идею и оценить возможность ее реализации.

- По оценкам экспертов, такое тестирование здоровых школьников проводить нецелесообразно. Одна из основных причин - краткосрочная актуальность результата. Человек может заразиться практически в любой момент после получения отрицательного анализа на коронавирус. Отметим, что ни один специалист, представляющий сферы здравоохранения или образования, понимающий принципы обследования "групп риска" в период эпидемии и особенности организации учебного процесса, с такими предложениями в штаб не обращался, - ответили в оперштабе.

По мнению специалистов, эффективнее будет повышение требование к соблюдению мер эпидемиологической безопасности в учебных заведениях. Например, обязательным станет разведение потоков учеников, измерение температуры, медосмотры, дезинфекция и соблюдение социальной дистанции.

Чтобы преподаватели знали, как соблюдать эти меры, школы должны провести специальные учения.