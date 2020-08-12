На Урале пресекли попытку контрабанды военной экипировки за рубеж

На таможне в екатеринбургском аэропорту Кольцово пресекли попытку пересылки бронежилетов, противогазов, армейских шлемов, прочей экипировки и коллиматорных прицелов (во время прицеливания на мишень наводится красный луч - ред.).

160 килограммов обмундирования пытались доставить в США, Испанию, Латвию и Китай под видом мотоциклетных шлемов и защиты от собак. Всего было восемь посылок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральского таможенного управления.

Отправителем указали вымышленного человека. Но совместно с ФСБ таможенникам удалось найти организованную группу лиц, которая пыталась переслать вещи. Так, в августе 2020 года в гараже одного из подозреваемых обнаружили готовые к отправке посылки, деньги, стеллажи с экипировкой, макетами автоматов и ручного пулемета Калашникова, другого оружия.

В отношении группы возбуждено шесть уголовных дел по статье о контрабанде оборудования, которое может быть использовано при вооружении (226.1 УК РФ). Подозреваемым грозит лишение свободы до 12 лет и штраф в миллион рублей. Выяснение всех обстоятельств продолжается.