На Урале вывели новые сорта вишни и смородины с крупными ягодами

Ученые Свердловской селекционной станции садоводства официально зарегистрировали новые крупноплодные сорта вишни и смородины.

Они отличаются не только внушительным размером ягод (к примеру, вишня может дать фору черешне), но и оригинальным десертным вкусом, высокой зимостойкостью и устойчивостью к традиционным для Урала болезням ягодных культур.

Так, вишенки нового сорта "Вита" весят 4-5 граммов и обладают сладковатым вкусом. От диких степных предков сорту перешла устойчивость к морозам и ветрам. Куст вырастает максимум до двух метров, но на раскидистой кроне созревает богатый урожай.

- Нынешним жарким летом с одного дерева сняли от 15 до 17 килограммов ягод. Причем, созрели они уже в середине июля. Работа над сортом началась в 1980 году, когда ученые провели опыление. Через год получили сеянцы, через 10 лет сорт вывели в элиту, размножили и высадили для изучения", - рассказала Маргарита Исакова, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, автор "Виты".

Над получением нового сорта черной смородины "Вымпел" уральские селекционеры трудились около 20 лет. По мнению ученых, он получился самым вкусным из имеющихся. Кроме того, смородина хорошо переносит зимы и отлично подходит для промышленной посадки под механизированную уборку. Черные ягоды по размерам порой сравнимы с вишней и могут весить до четырех граммов. Средняя масса на одной кисточке - 1, 3 грамма. Это кладезь витамина С: 260 миллиграммов на 100 грамм ягод.

- Полученный сорт смородины среднего срока цветения и созревания, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, крупноплодный, с нежной кожицей и мякотью. Идеален для употребления в свежем виде, а также для всех видов переработки", - пояснила Елена Чеботок, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, автор "Вымпела".

Справка "РГ"

Свердловская селекционная станция садоводства (структурное подразделение УрФАНИЦ УрО РАН), созданная в июне 1935 года, сегодня является ведущим научным учреждением Среднего Урала. С 2014 года входит в состав Совета Ботанических садов Урала и Поволжья. За годы работы учеными станции создано и включено в Государственный реестр селекционных достижений РФ около 60 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур, пригодных для выращивания в обширных регионах РФ, включая северные районы. Еще 40 сортов на данный момент проходят государственные испытания.