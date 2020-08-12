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12.08.2020 16:05
Рубрика: Общество

Проливные дожди помешали вывозу мусора на Южном Урале

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Комунальщики объяснили рост отходов на контейнерных площадках в Челябинской области. Обрушившиеся на область ливни затруднили проезд мусоровозов к новому полигону, пояснил в среду региональный оператор по обращению с ТКО.

На Южном Урале не нашли место для нового полигона ТКО

- Произошло отключение электроэнергии и на самом полигоне в Полетаево, в связи с чем график движения мусоровозов отстает на 2-2,5 часа, - пояснили в компании-регоператоре. - Как следствие отстают все процессы, связанные с разгрузкой и выходом машин на линию.

Для ликвидации последствий и восстановления графика регоператор усилил контроль за работой подрядчиков. Количество рейсов мусоровозов увеличено.

Жителей Челябинской области просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сообщать о переполненных контейнерных площадках на горячую линию 8-351-200-33-83 для оперативного реагирования и внесения корректировок в маршруты вывоза отходов.

Последствия стихии будут устранены в кратчайшие сроки, отметили в компании.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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