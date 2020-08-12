Недавно глава российского правительства заявил, что страна полностью обеспечила себя продовольствием, более того, зерном - на 155 процентов, сахаром - на 125, мясом - на 97, хотя в последние месяцы потребление ряда товаров снизилось по объективным причинам, вместе с доходами населения.

Крупные, как бройлеры

Два региона УрФО - Челябинская и Тюменская области - давно заявляют, что справились с задачей продовольственного самообеспечения. Так, Южный Урал, понастроив мощных птицефабрик и свинокомплексов, еще в 2014 году вышел на второе место в стране (после Белгородчины) по производству этих видов мяса и куриных яиц. Мясом бройлеров, например, здесь еще шесть лет назад закрыли потребность региона в курятине на 160 процентов. По яйцам она удовлетворена на 154 процента, по хлебной продукции - на 110, по картофелю - на 210, по овощам открытого грунта - на 128 процентов. Это результат того, что с 2010 года в АПК реализовано 17 крупных инвестпроектов суммарно на 35 миллиардов рублей. Причем правительство региона обеспечивало инфраструктурную часть проектов - дороги, инженерные коммуникации, что очень привлекало инвесторов. Инвестиции в животноводство повлекли и подъем растениеводства - отрасли, которая до того считалась в Челябинской области бесперспективной: производителям мяса потребовалась кормовая база.

Регион еще несколько лет назад был готов "помогать другим субъектам РФ", но затем встала проблема дисбаланса производства, затоваривания внутреннего рынка той же курятиной. Для ее решения в регионе создают условия для развития экспортно ориентированных предприятий, в частности, предоставляют им льготные займы. В прошлом году рост экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в Челябинской области составил 39,7 процента.

Серьезных угроз продовольственной безопасности Челябинской области уже нет, отмечает замгубернатора Сергей Сушков. Однако есть проблемы. Например, сельхозтехника сильно изношена, поэтому решено субсидировать затраты на ее приобретение. Ощущается пока и нехватка молочного сырья - его приходится ввозить из Башкирии, Свердловской и Тюменской областей. В отрасль необходимо привлекать инвесторов, готовых к проектам с длительной окупаемостью, а таких найти трудно. Еще одна беда - капризы уральской погоды. Вот и в этом году из-за чрезвычайно жаркого лета аграриев ждут катастрофические потери, убытки оцениваются миллиардами рублей, или около 40 процентов урожая.

Успешная работа АПК позволяет сохранять в регионе низкие закупочные цены, что, в свою очередь, обеспечивает стабильные отпускные

Но в целом АПК региона работает стабильно: выпуск продовольствия в первом квартале вырос на 2,8 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года. Есть положительная динамика в производстве молока (плюс 4,2 процента), куриных яиц (2,1). Все это позволяет сохранять в регионе низкие закупочные цены, что, в свою очередь, обеспечивает стабильные отпускные цены у переработчиков.

Растут на субсидиях

Тюменская область, по данным департамента АПК, тоже с 2015 года полностью обеспечивает себя молоком, яйцами и мясом птицы, производя его больше, чем предусмотрено российскими нормативами потребления на душу населения.

Введение санкций странами Евросоюза и США в свое время позволило тюменским животноводам почувствовать востребованность своей продукции. Они занялись модернизацией оборудования, внедрением передовых технологий, в область ввезли значительное количество племенных животных с высоким генетическим потенциалом.

Как и у соседей, здесь в тот период был реализован ряд крупных инвестпроектов в АПК. Например, введен животноводческий комплекс на 1200 голов в Голышмановском районе, завершалось строительство молочной фермы на 1800 голов в Ярковском, велась реконструкция птицефабрики "Тюменский бройлер" и т.д. С 2006-го по 2014-й на юге Тюменской области введено 18 современных молочных комплексов. Это позволило увеличить объем производства молока на 65 тысяч тонн. Несколько крупных инвестиционных агропроектов в области реализуется и сегодня.

Увы, в 2014 году экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность молочного бизнеса снизилась. По данным Тюменьстата, упали объемы во всех категориях хозяйств: сказался рост расходов на производство при низких закупочных ценах, нехватка квалифицированных кадров. Власти, откликаясь на перемены на рынке, скорректировали объемы и виды господдержки, например, закупочные цены на молоко приведены в соответствие с его качеством. Как результат, в прошлом году производство молочной продукции в регионе вновь заметно увеличилось.

Сейчас тюменская сельхозпродукция отправляется на рынки других регионов: 70 процентов яиц, половина молочных продуктов, четверть - мяса и мясопродуктов, картофеля, овощей и зерна. По урожайности зерновых культур регион лидирует среди областей Урала.

Следующая важнейшая задача - развитие переработки сельскохозяйственной продукции и повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках

За прошлый год в Тюменской области, по данным департамента АПК, объем производства мяса в живом весе вырос на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 102,7 тысячи тонн. Производство молока увеличилось на 3,6 процента - до 429,9 тысячи тонн, яиц - на 4,3 процента, до 1180,2 миллиона штук. Следующая важнейшая задача - развитие переработки сельскохозяйственной продукции и повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках.

Видят перспективы

А вот на Среднем Урале пока не могут обеспечить себя мясом и молоком (лишь на 57,5 и 68 процентов соответственно). В регионе перерабатывается около 1,2 миллиона тонн молока, при этом полученного местными производителями - лишь 800 тысяч тонн. Зато, по данным министерства АПК и продовольствия, регион полностью обеспечен картофелем и яйцами, даже с учетом того, что потребление данных продуктов на душу населения увеличилось за последние пять лет на 4,2 и 6,1 процента.

В Курганской области ситуация также меняется к лучшему. Самообеспеченность молоком составила 94 процента, мясом - 77, яйцами - 46. При этом зерна здесь выращивают 188 процентов от собственных нужд, картофеля - 102, овощей открытого грунта - 99 процентов. Зауралье обладает значительным потенциалом для производства аграрной продукции, который еще предстоит реализовать, отмечают аналитики.

Основные риски для уральского АПК они видят в снижении потребительского спроса и росте себестоимости производства продукции, а также в возможном дальнейшем ослаблении рубля. Из-за режима самоизоляции в связи с пандемией, в том числе закрытия ярмарок и предприятий общепита, небольшие свердловские сельхозпроизводители терпят убытки, многим просто негде реализовать продукцию. Все опасаются роста средней себестоимости производства во втором полугодии минимум на 8-12 процентов при снижении цен на готовую продукцию.

Кроме того, обеспечить продбезопасность страны мешает сохраняющаяся зависимость АПК от импортных семян, недостаточный генетический потенциал в животноводстве. Надо сказать, что в регионах УрФО эту проблему осознают и на протяжении ряда лет занимаются ее решением, создавая селекционные центры в растениеводстве и животноводстве.